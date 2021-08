Villacís ve "posibilidades" de que Recupera Madrid apoye la Ordenanza de Movilidad: "Serían muy útiles para la ciudad"

El Gobierno local está negociando "con todos los grupos políticos" y ha remarcado que si no quieren que dependa de Vox, la apoyen

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ve "posibilidades" de que Recupera Madrid --los cuatro ediles escindidos de Más Madrid-- apoyen en Pleno la Ordenanza de Movilidad Sostenible y considera que, de llegar a término la negociación, estarían "consiguiendo ser muy útiles para la ciudad de Madrid".

Así lo ha señalado la vicealcaldesa al ser preguntada por la predisposición de estos concejales y ha remarcado que, a pesar de estas "posibilidades", están negociando "con todos los partidos políticos", entre ellos Más Madrid.

"Hay muchos grupos políticos que no quieren que la ordenanza dependa de Vox, pues tendrán que negociar con el Gobierno si no quieren que la ordenanza dependa de Vox", ha defendido la vicealcaldesa. El partido liderado en el Consistorio por Javier Ortega Smith instó el domingo a que el Consistorio revierta Madrid Central --como llevaba PP en programa electoral-- y que "no vote junto a la izquierda".

Los cuatro votos de Recupera Madrid permitirían sacar adelante la nueva ordenanza y sustituirían a los cuatro ediles de Vox, con los que el Gobierno local ha contado para dar luz verde a otras propuestas como el nombramiento de José Luis Martínez Almeida como alcalde, la ordenanza del taxi, rebajas fiscales o mociones contra el Ejecutivo central.

Al hilo, Villacís ha insistido en que desde el Gobierno local se abren a hablar "con todos y a negociar", pero que en ningún caso será "para retroceder". "Madrid no se va a convertir en ningún caso en la primera ciudad de Europa en echar atrás una zona de bajas emisiones", ha añadido tajante la vicerregidora, quien ha remarcado que esa parte "no es negociable".

MADRID CENTRAL "SE MANTIENE"

Sobre Madrid Central ha insistido en que "se mantiene" y que lo único que se modifica es que "los comercios van a poder ser tratados como vecinos", porque "hay que preservarlos".

"Vamos a proteger al comercio. Y eso es, realmente en términos de tráfico, prácticamente irrelevante, porque según las estimaciones que se han hecho no se va a producir un impacto mayor, así que yo creo que eso lo tienen que entender y ya está porque el resto de Madrid Central se mantiene", ha incidido.

A renglón seguido, ha defendido que Madrid 360 es "muchísimo más que Madrid Central" y que ataja problemáticas más allá de la M-30 con puntos de contaminación como Plaza Elíptica.

"Si esos cuatro concejales entienden que una ordenanza de movilidad con Recupera Madrid para el medioambiente es mejor que con Vox me parece que están consiguiendo que cuatro concejales sean muy útiles para la ciudad de Madrid, es mi opinión", ha concluido.

De momento, esta normativa se aprobará el viernes en una Junta de Gobierno extraordinaria el viernes e irá a Pleno la primera semana de septiembre, donde Más Madrid, PSOE y Vox han afirmado que votarán en contra.