Villanueva de la Cañada convoca un minuto de silencio por el menor asesinado en el municipio

Archivo - Banderas a media asta en el balcón - AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha convocado este viernes un minuto de silencio en recuerdo del menor fallecido tras sufrir una agresión con arma blanca en la tarde de este jueves en el Centro Cultural La Despernada, cuyo autor ya ha sido arrestado por la Guardia Civil.

El acto tendrá lugar a las 12 horas en la Plaza de España del municipio y contará con la asistencia del alcalde y miembros de la Corporación Municipal, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Asimismo, el Ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial desde las 12 horas de este viernes, durante el cual las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales.