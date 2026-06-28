Las visitas teatralizadas devuelven la vida a los personajes ilustres del Cementerio de la Almudena este verano

Visitas teatralizadas por el cementerio de la Almudena. - SFM

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las visitas teatralizadas nocturnas regresan este verano al Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena para ofrecer un recorrido cultural diferente por uno de los espacios patrimoniales más singulares de Madrid a través de personajes históricos que vuelven a cobrar vida entre sus calles, panteones y mausoleos.

La propuesta, organizada por Servicios Funerarios de Madrid (SFM), combina las explicaciones de un guía especializado con escenas interpretadas por dos actores de la compañía dirigida por Sergio Pazos, que dan vida a escritores, científicos, artistas, deportistas y otras figuras relevantes enterradas en este recinto monumental.

Con una caracterización que simula a los propios difuntos saliendo de sus tumbas y el rostro maquillado de blanco y negro, los dos actores cambian pequeños elementos de vestuario en función de cada escena: desde sombreros de época, gafas o corbata para recrear el ambiente del Titanic, un mantón de Manila y una flor en el pelo para encarnar a Lola Flores o unas raquetas y atuendos deportivos para recordar a la tenista Lili Álvarez.

En concreto, en ediciones anteriores, las rutas han rescatado del olvido a personajes como el escritor Borges, la superviviente española del Titanic Fermina Oliva y Ocaña, el científico Ramón y Cajal, la bailaora y cantante Lola Flores y su hijo Antonio Flores o la pionera del deporte español Lili Álvarez, la primera mujer española en participar en unos Juegos Olímpicos.

Todos ellos regresan durante unos instantes al presente --a través de actores-- para compartir sus historias con los visitantes junto a sus sepulturas en escenas que, según destaca a Europa Press Antonio Santos de Servicios Funerarios de Madrid, combinan divulgación, historia y toques de humor de una manera "amena y cercana".

La propuesta permite además descubrir "el importante patrimonio artístico y monumental" que alberga el cementerio, considerado "uno de los conjuntos funerarios más relevantes de Europa" y un auténtico museo al aire libre.

DOS HORAS Y MEDIA CON DIFERENTES PARADAS

Las visitas se celebran de miércoles a domingo hasta el 6 de septiembre y tienen una duración aproximada de dos horas y media. El aforo está limitado a 30 personas y la actividad está recomendada para mayores de 10 años. Respecto a los horarios, en junio y julio comienzan a las 21 horas, en agosto a las 20.30 horas y a las 20 horas en septiembre.

Las entradas están a la venta a través de la plataforma oficial de reservas de SFM (https://eventos.sfmadrid.es/). Santos cuenta que esta es la cuarta edición de las rutas y dado que los tickets se agotaron y mucha gente se quedó sin entradas repiten este año la misma función.

La organización ha recordado en un comunicado que no está permitido realizar grabaciones durante la representación y ha pedido evitar el uso innecesario de luces y teléfonos móviles para preservar la ambientación nocturna del recorrido.

OTROS RECORRIDOS POR EL CEMENTERIO MÁS GRANDE DE EUROPA OCCIDENTAL

A lo largo del año, SFM desarrolla una programación compuesta por visitas guiadas y temáticas, conciertos, coloquios, actividades conmemorativas y otras propuestas culturales que permiten descubrir el cementerio más grande de Europa Occidental desde perspectivas diversas, a la vez que acercan al público historias, personajes y elementos patrimoniales que forman parte de la memoria colectiva de la sociedad.

Una de las rutas es la del Cementerio Antiguo, una visita centrada en los orígenes del conjunto histórico, recorriendo la parte primigenia conocida inicialmente como el Cementerio de Epidemias que data de finales del siglo XIX.

En Las Mesetas, la ruta transcurre por una de las zonas de enterramiento más monumentales y antiguas de la necrópolis, un recorrido por la estructura general y evolución del camposanto en el cementerio del Este.

Otra de las rutas es La Ampliación, un análisis del crecimiento arquitectónico y del espacio a lo largo del siglo XX. También existe la ruta de Los Pórticos a las Trece Rosas, un itinerario de "gran calado histórico" que aborda la arquitectura de la entrada monumental y la memoria de la Guerra Civil.

Asimismo, hay rutas en el Cementerio Civil y el Hebreo, dos recintos anexos destinados en su origen a enterramientos no católicos. El primero fue inaugurado en 1884 y el segundo en 1922 para la comunidad judía.

Por otro lado, en determinados momentos del año se organizan rutas monográficas sobre arquitectura, artes, paisaje, cine, mujeres singulares y literatura. Además, para la próxima temporada, Santos desvela que tienen previsto incorporar una segunda ruta teatralizada nocturna, pero en este caso centrada en los panteones y mausoleos de los personajes ilustres enterrados en el Cementerio Civil.