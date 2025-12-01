Vithas Madrid Arturo Soria amplía su cartera de servicios con una nueva Unidad de Cirugía Maxilofacial y Odontología - VITHAS

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria ha puesto en marcha su nueva Unidad de Cirugía Maxilofacial y Odontología, en la que el centro ofrece una atención integral y especializada a todos los problemas relacionados con la salud bucodental y craneofacial.

En un comunicado, el grupo ha explicado que la creación de esta unidad responde a una necesidad creciente. "Cada vez vemos más patologías que requieren cirugías técnicamente complejas o diagnósticos avanzados, y necesitábamos un entorno que pudiera acogerlas con la precisión que el paciente merece", ha explicado Pedro Losa, jefe de la Unidad de Cirugía Maxilofacial y Odontología.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las patologías maxilofaciales y odontológicas son cada vez más prevalentes y requieren un abordaje clínico más completo comparado con el disponible en entornos convencionales.

La actividad de esta nueva unidad abarca desde intervenciones habituales, como el tratamiento de muelas del juicio, infecciones faciales o dolor mandibular, hasta cirugías especializadas. Entre estas destacan las deformidades dentofaciales, que afectan a pacientes cuyo maxilar o mandíbula no encaja correctamente.

Estas requieren un protocolo quirúrgico completo que incluye planificación digital, tratamiento ortodóncico y una intervención en quirófano. Además, la unidad opera bajo una filosofía multidisciplinar.

Así, los médicos trabajan en estrecha coordinación con otros servicios del hospital, como la Unidad del Dolor, Urgencias y medicina plástica entre otros. Una colaboración con la que se persigue una visión más completa de cada caso y un tratamiento integral adaptado a las necesidades del paciente.

"A día de hoy existen numerosos enfoques multidisciplinares que ofrecen más beneficios al paciente si se tiene en cuenta la odontología. La salud bucodental es la principal responsable de los dolores faciales y se relaciona con dolores cervicales y patologías a nivel sistémico. Integrar el servicio médico para todas estas patologías en una sola unidad beneficia al paciente por la eficiencia y calidad de su cuidado médico", ha destacado el doctor Losa.

La nueva unidad incorpora equipamiento avanzado como TAC 3D, sistemas de planificación digital, cirugía guiada por ordenador y modelado 3D para planificar intervenciones con mayor fiabilidad y personalización. Estas herramientas permiten realizar cirugías menos invasivas, reducir el tiempo operatorio y mejorar la recuperación posquirúrgica.

Otro de los pilares de la unidad es su integración en el entorno hospitalario. La unidad cuenta con acceso inmediato a quirófano, pruebas radiológicas avanzadas y soporte farmacológico para tratar infecciones graves o complicaciones que no pueden ser resueltas en un entorno ambulatorio. "El hospital nos permite actuar con rapidez y seguridad, especialmente en casos graves, urgentes o complejos", ha zanjado el especialista.