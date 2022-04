Vithas Madrid La Milagrosa ofrece paseos al aire libre a sus pacientes para reforzar su recuperación

"Hace que la gente se anime, que estar metido dentro de la habitación es muy jorobado", explica uno de los pacientes

El Hospital Vithas Madrid La Milagrosa ha puesto en marcha la iniciativa 'Paseos que curan', enmarcada en 'El protocolo paseo', para reforzar la recuperación de los pacientes saliendo momentáneamente del centro para disfrutar del aire libre y la luz del sol.

La medida terapéutica se inspira en el 'Proyecto HU-CI. Humanizando los Cuidados Intensivos' y solo se aplica a los pacientes cuya situación de gravedad y estado de ánimo lo permite, y siempre acompañados por personal médico, ha informado el grupo sanitario en un comunicado.

"Siempre que estén despiertos y que la situación de gravedad lo permita, sacamos de la UCI a nuestros pacientes para llevarles a dar un paseo. Esta medida no solo es beneficiosa para los enfermos y sus familiares, sino que también nos reconforta a nosotros, los profesionales sanitarios. El objetivo no es otro que cuidar a la persona de forma global, no solo desde el punto de vista médico, sino también humano", ha explicado la doctora Nuria Camino, jefa de medicina intensiva de Vithas Madrid La Milagrosa.

Dentro de las diferentes medidas impulsadas por el 'Proyecto HU-CI', estos 'Paseos que curan' destacan especialmente porque rompen con las reglas establecidas y permiten a pacientes abandonar el centro momentáneamente. Es el caso de José María Calvo que, después de 30 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital madrileño por una neumonía derivada del Covid-19, pudo volver a disfrutar de la calle.

"Me parece muy bien y, además, hace que la gente se anime, que estar metido dentro de la habitación es muy jorobado. Así, por lo menos, cambias de ambiente", ha explicado.

Según la doctora Camino, en los ojos de este paciente se notaba "un brillo especial". "Estamos encantados de poder participar en estas iniciativas", ha explicado el hermano de José María, que pudo dar un paseo con él.

"En una profesión como la nuestra, el paciente es, y debe ser, el centro de nuestra asistencia. Por ello, nuestro objetivo, desde la dirección del hospital, es apoyar y fomentar proyectos como los 'Paseos que curan', encaminados a la humanización de la asistencia no solo en la UCI, sino en todo el hospital (pediatría, quirófanos, urgencias, etcétera)", ha explicado el doctor Fernando Sánchez, director médico de Vithas Madrid La Milagrosa.

Por su parte, Pedro Sánchez, supervisor de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos de Vithas Madrid La Milagrosa, ha destacado que se trata de una iniciativa que afecta "de manera muy positiva en la pronta recuperación del paciente y en el estado de ánimo de los familiares, así como del propio personal". "Después de muchos días de sufrimiento dentro de un espacio muy limitado y con muchos dispositivos, es muy reconfortante para todos ver que el paciente puede salir de la UCI", ha destacado.