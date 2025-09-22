Vivienda, migración y el respaldo a Gaza, entre los temas que planteará la oposición a Ayuso en su reunión del viernes

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (3d) y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (c), durante la segunda jornada de reuniones con los grupos parlamentarios de la Asamblea en enero de 2025 - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid han avanzado este lunes las iniciativas que trasladarán a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la ronda de contactos convocada para este viernes, aunque todos los portavoces han coincidido en remarcar la falta de expectativas ante el encuentro.

Desde Más Madrid, Manuel Bergerot, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que presentaran propuestas centradas en materia de vivienda, derecho a la salud y Derechos Humanos, con el objetivo de obtener "posicionamientos claros y contundentes" por parte de la presidenta regional.

"Queremos saber si está del lado de las familias que necesitan acceder a la vivienda, de quienes reclaman que se garantice el derecho a la salud y, desde luego, de los Derechos Humanos", ha subrayado Bergerot, quien ha recalcado que "no hay cortina de humo" que pueda aprovechar Ayuso.

Así, la representante de Más Madrid ha destacado que la reunión servirá para escenificar la existencia de "dos modelos para Madrid", enmarcado a su partido como la verdadera "alternativa" a la derecha "trumpista" que representa Ayuso y un PP de Madrid que está "rabioso y desnortado".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha reconocido que acudirán a la cita "sin ninguna expectativa", aunque con la condena del "genocidio" en Gaza como su principal propuesta. "Quizás si la presidenta abriese esa puerta podríamos hablar de algún tipo de expectativas", ha dicho.

Espinar ha señalado que su grupo también trasladará demandas sobre vivienda, universidad, sanidad y la educación pública, ámbitos que, a su juicio, resumen "la falta de gestión y de proyecto de la Comunidad de Madrid". Así las cosas, la socialista ha resumido que su objetivo es el de "llevar la voz de los madrileños y exigir explicaciones a Ayuso".

Finalmente, desde Vox han recalcado que también acuden a la cita "sin demasiadas expectativas" pero dispuestos a colaborar siempre que el PP "dé un giro de 180 grados" a sus principales políticas, especialmente aquellas que tienen que ver con migración y ecologismo.

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha alertado de que las políticas migratorias del PP han convertido a la región en un "un foco de inseguridad" y ha "colapsado" los servicios públicos; a la par que ha arremetido contra la "agenda verde" y la política fiscal de los 'populares'.

Por último, además de exigir que el PP revise los pactos con el PSOE en Bruselas, Moñino ha puesto la lupa sobre las subvenciones que brinda el Ejecutivo regional a ONG y organizaciones "radicales" que, a su juicio, se lucran del "tráfico de personas".

EL PP ESPERA PROPUESTAS "DISTINTAS" Y "DE UTILIDAD"

En el caso del PP, su portavoz, Carlos Díaz-Pache, ha recordado que su papel es diferente como grupo que sostiene al Gobierno, por lo que tendrán una "reunión de coordinación" donde hablar de las propuestas o el calendario legislativo.

"Espero que la oposición traiga propuestas distintas que puedan ser de utilidad para los madrileños. En otras ocasiones no ha sido así. A veces han propuesto alguna cosa y otras veces han venido a confrontar con la presidenta, a reunirse, a bajar, a hacer unas declaraciones incendiarias sobre cualquier cosa que se les ocurra", ha reprochado Díaz-Pache.

Preguntado si por ello debería dejar de convocarlas, ha afirmado que Ayuso "hace muy bien en plantear" estos encuentros porque tiene una "voluntad genuina de diálogo" con la oposición. Ha contrastado esta actitud con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.