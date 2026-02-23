Vox avisa a Ortega Smith: "Las decisiones de la Ejecutiva las cumplen el afiliado número seis y el 68.000"

1062629.1.260.149.20260223132303 Archivo - El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de VOX, en la sede del partido, a 4 de marzo de 2024, en Madrid (España). Durante la comparecencia, Garriga, ha exigi - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha advertido este lunes a Javier Ortega Smith de que "las decisiones de la Ejecutiva las cumplen el afiliado número seis y el 68.000", después de que el exdirigente de la formación se niegue a abandonar la Portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.

"En Vox hay un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que toma decisiones, y las cumple el afiliado número seis y el 68.000", ha indicado Garriga en rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, donde ha recalcado que el futuro de Ortega Smith está en manos de órganos independientes que deben resolver si es expulsado definitivamente de la formación.

Ortega Smith ha sido suspendido cautelarmente de militancia en Vox por "desacatar" una resolución de la Ejecutiva que designaba a Arantxa Cabello como nueva portavoz de grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento. El concejal ha reafirmado este lunes que es portavoz del grupo municipal del partido en el Consistorio, y ha desvelado que es el afiliado número seis de Vox.