Vox carga contra unos Presupuestos hechos "contra la gente" y fruto de la "soberbia" del PP que "no escucha" al pueblo

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ofrece declaraciones a los medios antes del pleno de la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha cargado este jueves contra unos Presupuestos de la Comunidad para 2026 hechos "contra la gente" y fruto de la "soberbia" del PP que "no escucha" al pueblo.

"Ustedes están construyendo una región en la que solo pueden vivir quienes tienen suficiente dinero para sobrevivir a sus políticas", ha planteado la portavoz de la formación, Isabel Pérez Moñino, en su intervención en el Pleno de la Cámara para la defensa de su enmienda a la totalidad.

Pérez Moñino ha espetado al PP que no necesitan "administradores que se crean arquitectos de un gran proyecto personal", sino representantes que entiendan cuál es su papel: "escuchar, interpretar y ejecutar la voluntad popular".

Así, ha fijado la mirada en las políticas de Vivienda, que ha identificado como la principal preocupación de los madrileños y ha reprochado que su partida aumente "un 0,01%".

"Ustedes, con toda tranquilidad, deciden venir hoy aquí a decirnos que su respuesta a la mayor preocupación social es burlarse de los madrileños", ha lanzado Pérez Moñino, quien ha reprochado esta cifra mientras los madrileños se enfrentan a "alquileres inasumibles, la imposibilidad de la emancipación, el desarraigo y la expulsión de sus propios barrios".

CRÍTICA A "LADY MIAMI" Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Considera Moñino que "Lady Miami" --como ha tachado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso-- despliega una estrategia por la que a través de las "migajas fiscales" está haciendo que las clases trabajadoras "se exilien en municipios alejados" donde "no se invierte en colegios, servicios o transporte".

Así, en materia de Sanidad ha afirmado que los madrileños se enfrentan a "listas de espera inasumibles" en la sanidad pública, no tienen pediatra asignado o sus centros de salud están "colapsados" porque los que "vienen a limpiar casas, a recoger cosechas o a poner ladrillos, son atendidos antes que ella" --en referencia a la migración--.

Ha cuestionado que las Cuentas para 2026 vayan a resolver la "saturación crónica" de la sanidad madrileña al tiempo que "faltan aún 31 centros de salud para cumplir con el compromiso de 2010" pero se hace un llamamiento "sin ningún tipo de control".

"Un 64% han aumentado las listas de espera en nuestra sanidad desde que gobierna la Ayuso. Ese es el resultado real de su modelo y esto no lo cuenta en sus folletos publicitarios", ha espetado.

MIGRACIÓN

En materia de migración, Moñino ha recordado a Ayuso la intervención del recientemente investido president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, con el apoyo de Vox en materia de migración.

Así, ha subrayado su intervención subrayando la "identidad" y la "seguridad", apostando por "cero ayudas públicas para aquellas organizaciones que incentivan o facilitan la inmigración irregular" o las pruebas para determinación de edad cuando sea necesario con los menores extranjeros no acompañados.

"¿En Valencia su partido está cometiendo las supuestas ilegalidades que ustedes achacan a VOX querer cometer aquí? ¿En Valencia sí puede el gobierno hacer pruebas de edad a los falsos 'menas' pero en Madrid no?", ha cuestionado la líder de Vox.

UN PRESUPUESTO QUE "NO PRIORIZA" A LOS MADRILEÑOS

Pérez Moñino ha proseguido dirigiéndose a los madrileños afirmando que este presupuesto no les prioriza sino que "crece y se infla a costa" de su bolsillo.

Entiende que no solventa los problemas de aquellos que "sostienen esta región cada día" donde "nadie puede decir que vive mejor que hace un año".

"Nadie puede presentar como triunfo un presupuesto que ignora la vivienda, que no alivia el colapso en sanidad, que no escucha a los jóvenes, que no refuerza los servicios públicos y que, en definitiva, no toca como es debido ni uno solo de los problemas que se han convertido en el día a día de esta región", ha reprochado la líder de Vox en Madrid.

A renglón seguido ha criticado el "paripé" de este Pleno, ya que ha augurado que diga lo que diga la oposición el PP va a utilizar su mayoría absoluta "como un rodillo para aprobar su presupuesto sin modificar una coma".

"Les importa un bledo lo que se diga en esta Cámara como les importa un bledo lo que se diga en la calle", ha cargado Pérez Moñino, quien ha situado en el otro extremo las más de 900 enmiendas de su partido asegurando que "recharzarlas no es liderazgo, es soberbia".