Vox critica a Almeida por defender un "absolutismo ilustrado" que convierte "mayorías absolutas en absolutistas"

Archivo - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith - VOX - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha criticado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por mostrarse "ferviente defensor" de un nuevo "absolutismo ilustrado" que convierte "mayorías absolutas en absolutistas" y en que "todo está justificado".

Así lo ha trasladado durante el Pleno de Cibeles, donde ha señalado que el primer edil ha "despreciado la legalidad" desde que ostenta el bastón de mando, aunque ha resaltado que "el desprecio más llamativo" es la ordenanza de movilidad "que se declaró nula en los tribunales por vulnerar derechos fundamentales".

En este sentido, se ha preguntado qué pasará con la recién aprobada ordenanza de la tasa de basuras, aunque ha augurado que su destino será el mismo que el de las cocinas industriales o el aparcamiento del Bernabéu.

Dice Ortega que este "desprecio" lleva a un "fraude de ley" y a "un fraude procesal que lleva a nuevas normas que se aprueban por la puerta de atrás y con mucha propaganda". Igualmente, ha apuntado a otro "desprecio" de Almeida con los acuerdos de los plenos al tirar de "excusas" para "no cumplirlos" (en referencia a la proposición de Vox en torno al síndrome postaborto).

"La conclusión de que lo que el señor Almeida promete en campaña lo incumple, por ejemplo, derogar el Madrid Central, que lo que aprueba en el pleno lo incumple, por ejemplo, informar obligatoriamente del síndrome postaborto, que lo que acuerda con otros grupos lo incumple, por ejemplo, el acuerdo de investidura. O lo que le tumban los tribunales lo incumple, por ejemplo, la ordenanza de movilidad. Con tanto incumplimiento, cuesta fiarse del alcalde, cuesta confiar en el señor Almeida", ha concluido el portavoz de Vox.