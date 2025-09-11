Vox critica que Ayuso no centre su discurso en los "problemas reales" y solo dedique "dos minutos" a hablar de seguridad

La portavoz de Vox de Agenda España, Isabel Pérez Moñino, interviene tras el Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha criticado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no haya centrado su discurso en la primera jornada del Debate del Estado de la Región (DER) en los "problemas reales" de los madrileños y solo dedique "dos minutos y medio" a hablar de seguridad y de inmigración.

"La señora Ayuso nos ha hablado de su programa electoral totalmente incumplido, como si el Partido Popular no llevara gobernando años en nuestra región", ha afirmado la portavoz en declaraciones a los medios de comunicación tras la primera sesión desde la Cámara regional.

Así, ha censurado que Díaz Ayuso haya hablado "poco de los madrileños y de la situación de inseguridad" en una sesión que ha durado dos horas y media. "Ha dedicado tres minutos, dos minutos y medio, a hablar sobre inmigración y a hablar sobre inseguridad, uno de los principales problemas de los españoles y también de los madrileños", ha indicado.