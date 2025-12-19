Vox critica que PP "vuelva a dar la espalda a madrileños" en Presupuestos al favorecer un "efecto llamada" a inmigración

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha censurado este viernes que el PP vuelva a "dar la espalda a los madrileños" votando "absolutamente en contra" de la mayor parte de enmiendas que han presentado, en especial "las más interesantes" en materia de vivienda, de inmigración y de sanidad, favoreciendo un "efecto llamada" a los inmigrantes ilegales.

"Hemos visto como el Partido Popular no va a solucionar en ningún caso el problema de colapso que están sufriendo los madrileños, tanto en el transporte público dependiente de la Comunidad de Madrid como en los centros de salud prometidos desde el año 2010, y que en muchos casos lo único que hay son descampados", ha criticado tras el Pleno de la Asamblea que ha dado luz verde a las Cuentas del año que viene.

Además, ha afirmado que los madrileños van a seguir sufriendo las consecuencias de la inseguridad provocada por ese "efecto llamada que está favoreciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid con esos contratos de menas aprobados de urgencia que casualmente cuando llegan a los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular ponen el grito en el cielo".

La portavoz madrileña de Vox ha reprochado que el PP haya vuelto a negar la oportunidad de votar a favor de su enmienda con un "billete de vuelta para repatriar a esos falsos menas".