Vox denuncia "colapso" de servicios públicos por aumento de población y carga contra la política migratoria en Barajas

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha asegurado este jueves desde el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas que el incremento de población en la región está provocando un "colapso" de los servicios públicos y ha cargado contra la política migratoria del Gobierno central y del Partido Popular.

En declaraciones a la prensa desde la zona de llegadas de la Terminal 4 de Barajas, Moñino ha puesto el foco sobre las cifras poblacionales de la Comunidad de Madrid, que en 2025 superó los siete millones de habitantes, con siete de cada diez nuevos residentes de origen extranjero.

En este contexto, ha cuestionado si la Comunidad cuenta con infraestructuras, vivienda y servicios públicos suficientes para absorber este crecimiento demográfico. "La respuesta es no", ha sostenido, al considerar que la situación actual supone un "colapso" para la sanidad, la vivienda o los servicios sociales.

Asimismo, ha criticado tanto al PP como al PSOE, a quienes acusa de mantener una política de fronteras "permisiva". En referencia al aeropuerto madrileño, ha afirmado que es una de las principales vías de entrada de inmigrantes que, según ha dicho, acceden con visado de turista y posteriormente permanecen en España.

Durante su intervención, Pérez Moñino ha cifrado en 800.000 los inmigrantes en situación de desempleo en España y en más de 400.000 los extranjeros que perciben el Ingreso Mínimo Vital, además de señalar que, según sus datos, el 46% de la población reclusa en la Comunidad de Madrid es extranjera.

La portavoz de Vox ha reiterado la oposición de su partido a las regularizaciones masivas y ha defendido la repatriación de inmigrantes en situación irregular, la expulsión de extranjeros que cometan delitos graves o reiterados y la revisión de nacionalidades concedidas en los últimos años.

Finalmente, ha acusado a PP y PSOE de "mirar hacia otro lado" ante lo que considera un problema estructural derivado de la política migratoria actual.