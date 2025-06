Vox exige impedir banderas LGTBI en Edificio de Grupos cumpliendo la sentencia del TS y si no se abre a la vía judicial

Asegura que el TS dice que se podrá poner la bandera en instituciones que tengan un patio interior y no en la fachada principal

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que impida colgar banderas LGTBI en el Edificio de Grupos Municipales de la capital, cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo (TS), y ha avanzado que se abre a la vía judicial si esta situación no sucede.

Así lo ha indicado este martes en los pasillos del Palacio de Cibeles tras ser preguntado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló la sentencia que impedía colgar banderas LGTBI en este lugar, solicitado por Ortega Smith.

"Decía la sentencia del 2024 (del TS) que se podrá poner en aquellas instituciones que tengan un patio interior porque la fachada principal debe respetarse y debe reservarse para las enseñas oficiales, como la bandera de España y la de la comunidad correspondiente", ha subrayado.

Ortega Smith ha señalado que el último auto del TSJM, que se conoció este lunes, "no ha entrado en el fondo y no modifica nada la cuestión", por lo que ha enviado una carta al presidente del Pleno, Borja Fanjul, que tiene la competencia del edificio, para ordenar la retirada de las pancartas.

"Nos contestó diciendo que no porque había una sentencia del 2024 que permitía poner las banderas. A lo que le hemos contestado con lo que esa sentencia del 2024 tiene dos límites. Uno temporal, solo se puede poner el 28 de junio, que es el Día del Orgullo, y un límite espacial, que no se puede poner en la fachada principal, sino que debe de ponerse en un patio interior", ha insistido.

Asimismo, ha detallado que el presidente del Pleno "no les ha contestado" y ha avanzado que si finalmente no lo hace "irán a los tribunales" porque "las sentencias se tienen que cumplir en su totalidad, que es solo el 28 de junio y en fachadas que no sean la principal".

Por último, ha recordado que existe una "doctrina consolidada" por el Tribunal Supremo en 2020 que "dejó muy claro la obligación de la neutralidad y la objetividad en los edificios públicos y en los edificios institucionales". "Los edificios públicos son de todos y no pueden monopolizarse con ningún tipo de símbolo en sus fachadas exteriores", ha añadido.

BANDERA LGTBI

Tras la última sentencia del TSJM, Más Madrid avanzó este lunes que volverán a colocar la bandera LGTBI esta semana en sus balcones para lucirla junto con la pancarta que han colocado. "Es una bandera que no sólo no confronta, sino que habla de libertad y de igualdad para más madrileños y que nunca debió eliminarse de donde estaba", defendió.

Por su parte, el Ayuntamiento lanzó este lunes la campaña LGTBI+, que se exhibirá en el circuito de marquesinas, banderolas, mupis y pantallas digitales de la ciudad, así como en medios de comunicación y redes sociales. El lema elegido ha sido 'Libertad y Diversidad'.