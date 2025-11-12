Vox exige más seguridad en Parla y critica la gestión de PP y PSOE en sur de Madrid: "Que se vayan a Palestina o Miami"

Archivo - Imagen de archivo de la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid y portavoz de VOX de la Agenda España, Isabel Pérez Moñino - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, se ha desplazado este miércoles hasta Parla, desde donde ha reivindicado una mayor presencia policial en las calles tras el homicidio de este fin de semana, y ha aprovechado para cargar contra el PP y el PSOE por su gestión en el sur de la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a la prensa, Moñino ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de estar "pendiente de Miami", y a la izquierda de hacer lo propio con Palestina mientras "el crimen vuelve a azotar el sur de Madrid". "Que se vayan a Palestina o a Miami, pero los vecinos de Madrid, el sur de Madrid, tienen que estar debidamente representados", ha dicho.

Respecto al citado homicidio, Moñino ha vinculado lo ocurrido con la inmigración, y ha aseverado que se trata de "la consecuencia de décadas de abandono de los traidores", en alusión tanto a los políticos de izquierda como de derecha, a los que además responsabiliza de haber convertido los barrios en "verdaderos estercoleros multiculturales donde los criminales extranjeros campan a sus anchas".

El suceso al que se ha referido Moñino ocurrió este fin de semana, cuando el cuerpo sin vida de un hombre apareció tendido en la calle Purísima Concepción de Parla con signos de haber muerto a golpes. El Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación por lo ocurrido y todavía no hay ningún detenido.

En la línea del discurso de Moñino también se ha manifestado el portavoz nacional de seguridad de Vox, Samuel Vázquez, quien ha aseverado que su formación acabará "con los criminales y los traidores que los han traído", vinculado también la inmigración a violaciones, agresiones e incluso homicidios.