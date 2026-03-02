Vox insiste en reducir número de diputados en Asamblea y PP dice que se hará cuando haya "otra mayoría" en el Congreso

Vista de la sala durante el Pleno de la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha insistido este lunes de nuevo en reducir el número de diputados de la Asamblea de Madrid a lo que PP ha vuelto a responder que se hará cuando haya "otra mayoría" en el Congreso de los Diputados, ya que la modificación del Estatuto de Autonomía debería pasar por la Cámara Baja y no se fía de su actual configuración.

Así lo han trasladado los partidos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces a la que ha llegado este tema recurrente. En 2022 se llegó a un acuerdo entre PP y Vox para rebajarlo a 91 diputados de los 136 actuales. Posteriormente, en 2024, también se creaba un grupo de trabajo para modificar el Estatuto de Autonomía para, entre otros, eliminar el término 'minusválidos'.

Entonces todo quedaba suspendido por el mismo argumento que ha utilizado este lunes el PP, que la mayoría del Congreso de los Diputados está en manos del PSOE y sus socios de investidura, entre los que resaltaron entonces a Bildu y Junts.

ENTRE 8 Y 10 DIPUTADOS

En esta ocasión el debate lo ha situado sobre la mesa el portavoz adjunto de Vox en Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, quien ha afirmado que por el aumento poblacional de Madrid entre 2023 y 2027 el incremento de escaños se situaría entre los 8 y los 10.

Según consta en el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid la Asamblea estará compuesta por un diputado por cada 50.000 habitantes "o fracción superior a 25.000". Los últimos datos del INE sitúan la población de la Comunidad de Madrid por encima de los 7,1 millones de habitantes, mientras que el dato cerrado que se utilizó para las elecciones del 28 de mayo de 2023 estaba en 6,74 millones.

Henríquez de Luna ha afirmado que remitieron al PP una propuesta a principio de legislatura, ya que Vox no tiene suficientes escaños para registrarla ellos, y que no han recibido respuesta. Al ser preguntado por lo dilatados que son los tiempos, el parlamentario ha afirmado que "hay tiempo para empezar ese proceso" que luego culmina en el Congreso. "Si nunca empezamos nunca terminaremos (...) El problema es que al PP se ha olvidado de esta propuesta", ha zanjado.

PP LO REIVINDICA COMO UNA PROPUESTA SUYA

Ante ello, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha recordado que se tenía sobre la mesa una propuesta para reducir el número de diputados pero que "no se pudo hacer" porque tiene que pasar por la Cámara Baja y que no estaban "dispuestos a que Bildu, ERC o Junts pudieran meter mano al Estatuto de Autonomía".

"No renunciamos a limitar el número de diputados porque es una idea nuestra pero tendremos que hacerlo cuando en el Congreso de los Diputados haya una mayoría que nos ofrezca garantías", ha defendido.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, al ser preguntada por esta propuesta, se ha limitado a contestar afirmando que lo que quiere es que "se cumpla el Estatuto de Autonomía".

En el caso del PSOE, Mar Espinar ha cuestionado "qué problema hay" para que "los madrileños tengan la representación" acorde al aumento de la población.