Vox Móstoles acusa al PP de "romper" el pacto de gobierno al mantener la concejalía al edil que se salió del partido

El concejal de Cultura, Desarrollo y Promoción Turística de Móstoles, Daniel Martín - AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox Móstoles ha acusado al Partido Popular de la "ruptura unilateral" del pacto de gobierno municipal tras mantener la Concejalía de Cultura, Desarrollo y Promoción Turística al concejal no adscrito Daniel Martín, quien la semana pasada abandonó la formación por discrepancias.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Nieva Machín, ha advertido, en declaraciones difundidas a los medios, de que esta decisión supone "un grave precedente que debilita la credibilidad institucional", a la par que "pervierte el funcionamiento democrático y desprecia la voluntad expresada por los vecinos de Móstoles en las urnas".

En este sentido, Machín ha recordado que Martín no accedió al Ayuntamiento como concejal independiente, sino que lo hizo como integrante de las listas de Vox. "Los ciudadanos decidieron que Vox contara con tres concejales, y esa representación pertenece a los votantes, no a intereses personales", ha añadido.

Para la portavoz de Vox, el hecho de que Martín haya conservado su acta de concejal a pesar de haber abandonado el partido representa "una traición directa a los electores" y un "claro caso de transfuguismo político". Así, subraya en que la actuación "honorable, ética y democráticamente correcta" habría sido renunciar al acta.

Así, ha recordado que las mayorías municipales no han variado desde las elecciones y que los votos de PP y Vox "siguen siendo exactamente los mismos", por lo que considera que la ruptura del pacto solo puede interpretarse como "un intento deliberado de debilitar a Vox y reducir su influencia dentro del Gobierno".

"DERIVA PREOCUPANTE EN LA GESTIÓN MUNICIPAL"

Machín ha enmarcado este episodio en lo que considera como "una deriva preocupante en la gestión municipal", y ha recordado las críticas previas de su partido al nombramiento del gerente de Móstoles Desarrollo o cómo "frenó" la venta de la residencia Las Camelias en una operación "impulsada por el PP" y que "perjudicaba gravemente el interés general".

Para la portavoz de Vox, la misma lógica se repite con el intento del PP, dice, por "casi duplicar el gasto en publicidad institucional y comunicación municipal", defendiendo en este punto que "los recursos públicos deben destinarse a mejorar la vida de los vecinos, no a financiar propaganda ni autobombo, ni política de sillón".

En este punto, Machín ha asegurado que el PP "demuestra estar más preocupado por la foto, el postureo y la propaganda" que por una gestión "seria, eficaz y responsable del dinero de todos", y ha sostenido que esta forma de actuar reproduce "el mismo modelo de bipartidismo sin principios que se observa a nivel nacional".