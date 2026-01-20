Vox Móstoles da por consumada la ruptura tras asumir el alcalde Cultura y la retirada de Vicepresidencia de Distrito II

La portavoz de Vox Móstoles Nieva Machín - VOX MÓSTOLES
MÓSTOLES, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Vox en Móstoles, Nieva Machín, ha dado por consumada la ruptura del pacto de Gobierno después de que se les haya retirado la Vicepresidencia de la Junta de Distrito II y de que el alcalde, Manuel Bautista (PP), haya asumido el área de Cultura tras la destitución de Daniel Martín, exedil de Vox y ahora no adscrito.
"El cese era obligatorio, pero el pacto exigía devolver Cultura a Vox, no apropiársela", se ha quejado la portavoz de la formación, quien hace unos días atribuía a la presión de su partido la destitución de Martín después de que éste hubiera abandonado Vox y pasara a ser concejal no adscrito.
Machín ha recordado que Martín accedió a la Concejalía de Cultura "por ir en las listas de Vox" y que el acuerdo de Gobierno firmado en mayo de 2023 por ambos partidos (PP y Vox) daba de forma expresa esa área a su formación.
"Pese a que las mayorías municipales no han cambiado, el Partido Popular ha decidido alterar unilateralmente el reparto de competencias, incumpliendo la palabra dada y vaciando de contenido el pacto firmado tras las elecciones", ha subrayado.
Para la portavoz esta es una estrategia deliberada "para descapitalizar la acción de Gobierno que Vox venía desarrollando tanto en Cultura como en los distritos". Desde Vox se muestran convencidos de que no se trata de una simple reorganización administrativa, "sino de una represalia política por haber ejercido una labor firme de vigilancia y control".
"Nosotros no estamos aquí para sillones ni cargos, sino para servir a los vecinos de Móstoles", ha afirmado Machín, quién ha agregado que Vox "no va a aceptar ser un socio subordinado ni un partido satélite".
Sin embargo, desde el Partido Popular han insistido a Europa Press que sí que han cambiado las mayorías tras la pérdida de un concejal por parte de Vox y en la necesidad de mantener un Ejecutivo estable para lo que resulta imprescindible, afirman, "tratar las condiciones del acuerdo de Gobierno".
Los 'populares' entienden que ya no se cumple con una de las principales premisas de las que partía el acuerdo, "que Vox cuente con tres concejales". "Como ya dijimos, mano tendida a Vox hasta que superen la crisis interna que padecen tras la sucesión de dimisiones", han apuntado.
Respecto a la vicepresidencia del Distrito 2, hasta ahora en manos de Martín, fuentes municipales han señalado a Europa Press que el documento rubricado por ambas formaciones no hace alusión a la vicepresidencia (que ha pasado ahora a manos del PP) ni a los coordinadores como tal; al tiempo que confirman que Machín sigue formando parte de la Junta de Gobierno local.