Vox permite a PP aprobar Ley Autonomía Fiscal y Financiera aunque reconoce que no tiene "efecto real" ni blinda "nada"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha permitido, con su abstención en la Asamblea de Madrid, aprobar la Ley de Autonomía Fiscal y Financiera emanada del Gobierno de la Comunidad de Madrid aunque ha reconocido que no tiene "efecto real" ni blinda "nada".

El objetivo de la norma, que ha contado con la oposición de la izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos), es "defender" las competencias en materia tributaria de la Comunidad ante "cualquier tipo de armonización fiscal" que pueda suponer una subida de impuestos "encubierta", según trasladan desde el Ejecutivo madrileño.

La norma obliga a la Cámara regional y a los órganos superiores de Gobierno y Administración autonómica a reaccionar con todos los mecanismos legislativos a su alcance ante cualquier ley, disposición normativa o acto del Estado con fuerza de Ley que infrinja la corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera de la región.

Asimismo, esta ley, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, regulará la autonomía de ingresos, concretada en la capacidad del Ejecutivo autonómico para regular y ejecutar sus propios tributos, los recargos sobre impuestos estatales y los impuestos cedidos por el Estado. También se reglamenta la autonomía de gasto de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia y economía, así como de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria.

LA OPOSICIÓN LA TACHA DE INNECESARIA Y "DELIRIO"

En el turno de fijación de posición de los grupos políticos, la diputada de Unidas Podemos Sol Sánchez ha calificado la Ley de "delirio" porque su objetivo es "garantizar lo ya garantizado", mientras que se promulga una "libertad" cuando no pueden ejercer la autonomía financiera "sin sometimiento pleno al derecho".

"Esto es una operación de prensa y propaganda usando una Ley", ha resumido Sánchez, quien augura que será inválida si se aprueba porque acabará en el Constitucional por "exceder competencias".

A continuación, el diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé ha tachado de "fuego de artificio" y "sin efecto real" la Ley que no puede "blindar nada" y que se "limita a decir lo que dice la Constitución". Ha advertido, además, de que si funcionara se estaría dando "un arma" a los independentistas. Aún así, ha afirmado que seguirá saliendo adelante para no dar "ni una victoria" a la izquierda en esta Legislatura.

Por el PSOE ha tomado la palabra el parlamentario Fernando Fernández Lara, quien ha asegurado que no incluye novedad normativa alguna, que es "innecesaria" y que, además, no respeta "ningún principio de seguridad jurídica". "Si esto se hubiera aprobado en Cataluña, ¿qué estarían diciendo desde el PP? ¿Hablarían de sedición, de romper España, de aplicar el artículo 155? Es eso lo que estarían diciendo", ha remarcado.

Por su parte, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez ha remarcado que se parte de un supuesto "falso", un "delirio", como que pueda haber una amenaza de "perder la autonomía", un "riesgo que no existe" que además no contempla la Constitución. "Si la autonomía financiera no está en riesgo, ¿qué pretende? (...) Pretende políticamente atar de manos a los futuros gobiernos de la Comunidad para que tengan que ir al TC", ha afeado Gutiérrez, quien lo ve antidemocrático.

El diputado del PP Álvaro Ballarín ha asegurado que esta norma nace a raíz de que el Ejecutivo central ha querido "hacer saltar el tablero" de la fiscalidad porque en Madrid las cosas "iban mejor" que en las autonomías socialistas donde se "suben impuestos".

Ha defendido que no son "fantasmas", sino que desde el Gobierno de España ha habido varias manifestaciones apuntando a una armonización fiscal que se traduciría en aumentar tributos a los madrileños.