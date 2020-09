Vox pide a Ayuso que le presente un borrador de Presupuestos con la firma de Aguado si quiere su apoyo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a que le presente un borrador de Presupuestos regionales con la firma del vicepresidente, Ignacio Aguado, incluida si quiere su apoyo para aprobarlos.

"Como yo pensaba que dar la mano a alguien era cerrar un acuerdo y ya no estoy segura, sí que les pido que si quieren nuestro apoyo para los Presupuestos nos presenten un borrador, pero firmado también por Aguado; no vaya ser que luego cuando lleguemos a un acuerdo no forme parte del Gobierno y quiera votar en contra del Gobierno. Vamos a tener cuidado con esto", ha lanzado Monasterio durante su turno de réplica en el Debate del Estado de la Región.

Así, la líder de Vox en Madrid ha tendido "la mano" a la dirigente autonómica para que le haga "una propuesta que no pueda rechazar" pero vaya firmada por Aguado y que esté dedicado a lo "prioritario, a los recursos de los madrileños, a la Educación, a la Dependencia y a la Emergencia Social".

"Estoy ilusionada con esos Presupuestos, presenten ustedes ese borrador. Dejen de llamar a la unidad, lo que tiene que hacer señora Ayuso es gobernar, déjese ayudar, estamos dispuestos a ayudarla y a apoyarla", le ha trasladado Monasterio.

La portavoz de Vox ha lamentado que sus consejeros "no estén dispuestos a hacer el sacrificio" de echarse a un lado para reducir consejerías. "Creo que se puede trabajar 24 horas al día sin ser consejero. Les estoy pidiendo un gesto de apretarse el cinturón para que los españoles entiendan que estamos empatizando, lo que está sufriendo. Tienen consejeros que no saben ni dónde sentarlos, con qué fuerza van a decirle a Sánchez que elimine ministerios", ha insistido.

Asimismo, Monasterio ha retado a la presidenta regional a que en las próximas semanas presente un proyecto de ley de bajada de impuestos el cual asegura que firmará y aprobará, porque es más "conveniente que nunca". "¿Tienen el texto preparado? Se lo firmo y se lo apruebo, si el señor Aguado nos deja", ha lanzado, al tiempo que ha recordado a Aguado que es el vicepresidente gracias a "los votos de Vox".