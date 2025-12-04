Vox presenta una batería de deducciones fiscales: de seguros médicos a dentista, primera vivienda y educación privada

La portavoz de VOX en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, durante un pleno en la Asamblea de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha registrado en la Asamblea de Madrid una batería de deducciones fiscales que buscan atajar dificultades de los madrileños en campos como la educación, la vivienda o la sanidad.

Así consta en la enmienda parcial registrada por la formación, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que plantea cinco deducciones fiscales y una bonificación de 1.800 euros en la base imponible como compensación de la inflación.

El partido encabezado por Isabel Pérez Moñino en la Cámara de Vallecas plantea en primer lugar una deducción de los importes íntegros de IVA o Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas en la compra de una primera vivienda.

En el ámbito sanitario reclaman dos deducciones, por un lado una del 50% de las cuotas mensuales de un seguro sanitario privado y por otro del 30% en los gastos de tratamientos bucodentales esenciales. También apuestan por una del 90% de los gastos asociados a las prótesis y sistemas de ayuda a la movilidad interpersonal para personas dependientes.

Vox reclama, asimismo, que se aplique una deducción del 50% de los gastos mensuales por las cuotas de la educación obligatoria en instituciones privadas o concertadas. Este miércoles el partido presentaba sus más de 900 enmiendas y, precisamente, ponían énfasis en la necesidad de que se alcance la gratuidad de la educación sostenida con fondos públicos --con los conciertos alcanzando la cantidad real-- y llegar a que en 2026 no tengan coste alguno la Educación Infantil, la Formación Profesional y el Bachillerato.

Por otra parte, Vox en Madrid también ha reclamado que se haga una auditoría para determinar "el coste real que tiene la inmigración para las arcas públicas" en todas las áreas del Gobierno autonómico. Precisamente el partido verde ha insistido en los últimos meses en que el aumento de habitantes en Madrid y la migración irregular tensionan los servicios públicos.

En declaraciones remitidas a Europa Press, Isabel Pérez Moñino ha cargado contra el Gobierno de la Comunidad a quien ha acusado de no ofrecer "con transparencia los datos reales" de lo que supone "mantener a la inmigración ilegal".

"Los ciudadanos, que cada día están más ahogados con el Gobierno de Pedro Sánchez, se ven obligados a financiar la inmigración ilegal que reparten el PP y el PSOE por España y ven como sus servicios básicos empeoraran cada día más", ha lanzado.

La portavoz de Vox ha insistido en la "obligación moral y política" del Ejecutivo regional de "rendir cuentas" y explicar "dónde va a parar cada céntimo que a los madrileños tanto les cuesta ganar".