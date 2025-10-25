Vox propondrá en el Pleno de Cibeles condenar el asesinato de Charlie Kirk y bautizar un espacio público con su nombre

Archivo - 12 September 2025, US, New York: A woman holds a US flag next to a photo of Charlie Kirk, the US conservative activist and co-founder of Turning Point USA, who was shot dead at an event at Utah Valley University - Andrea Renault/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox llevará este martes al Pleno ordinario de Cibeles una proposición para condenar el asesinato del activista y comentarista político estadounidense Charlie Kirk, abatido el pasado mes de septiembre durante un acto en una universidad de Utah, y bautizar un espacio público de la ciudad de Madrid con su nombre.

La iniciativa será presentada por la portavoz adjunta de Vox, Carla Toscano, y con la que instará al Pleno del Ayuntamiento a realizar "un reconocimiento público" a la figura de Kirk, condenar su asesinato y conceder su nombre a un espacio público de la capital que, preferentemente, "tenga relación con jóvenes".

La proposición, según ha trasladado Vox a Europa Press, busca ofrecer un homenaje "sin ningún fin partidista" a "un hombre libre, que defendió sus principios independientemente de las consecuencias que pudieran suponerle, como tristemente se demostró con su asesinato".

Dice Vox que Charlie Kirk se rigió por los valores "de la defensa de la familia y de la vida", valores que "defendió siempre con la palabra intentado argumentar y convencer mediante el diálogo". En este sentido, el Grupo Municipal apunta que estos mismos valores del comentarista estadounidense "deberían estar siempre presentes en la política municipal".

Charlie Kirk, de 31 años, era una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos, con millones de seguidores en redes sociales y considerado un aliado del presidente, Donald Trump, que fue quien comunicó públicamente el fallecimiento culpando de su asesinato a la "izquierda radical".

Las autoridades estadounidenses identificaron poco después al supuesto asesino, Tyler Robinson, un joven de 22 años que ya había mostrado en el pasado su animadversión política hacia el activista ultraconsevador y que podría hacer frente a la pena de muerte en caso de ser condenado como culpable por la muerte de Kirk.

Tras el asesinato se produjeron concentraciones para condenar su asesinato en distintas ciudades de Estados Unidos como Phoenix, Nueva York, Washington o Los Ángeles, entre otras. Fuera del país norteamericano, Berlín, Londres y Madrid también registraron movilizaciones en homenaje a Kirk.

El presidente, Donald Trump, concedió hace unos días la medalla presidencial a Charlie Kirk a título póstumo. Se trata de la mayor distinción civil del país norteamericano y fue recogida por su viuda, Erika Kirk. Además, el magnate republicano declaró el 14 de octubre como 'Día Nacional en Memoria de Charlie Kirk' para rendir homenaje al comentarista asesinado.