Vox se queda solo en su rechazo a una proposición para condenar el negacionismo de la violencia de género

La campaña municipal por el 8M llevará por lema 'Por todas, más igualdad. Seguimos'

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los votos de Más Madrid, PP, Cs y PSOE han aprobado una proposición, que no declaración institucional, para condenar el negacionismo de la violencia de género. No ha conseguido ser declaración institucional por el rechazo de Vox.

La moción, firmada por los cuatro grupos, ha sido presentada ante el inminente 8M. El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha desvelado que campaña municipal por el 8M llevará por lema 'Por todas, más igualdad. Seguimos'.

La primera concejala en tomar la palabra ha sido la portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, que ha argumentado que "la mayor parte de las personas cuerdas y sensatas no pueden negar los datos de la desigualdad", en forma de brecha salarial, datos de violencia sexual o en la distribución de los tiempos de cuidados. "Negarlos es una actitud infantil", ha lanzado.

La edil socialista Maite Pacheco ha expuesto que "53 concejales no pueden ser bloqueados por cuatro que se niegan a reconocer la violencia de género". Esto ha servido de pie a Aniorte, que ha espetado a Vox que "queda mucho por avanzar", todo ello después de afearles que no hayan contestado la propuesta enviada por correo electrónico.

El delegado ha hecho un alegato por el "feminismo transversal o inclusivo", que a través del consenso se traduce en las 21 medidas contra la violencia machista aprobadas en noviembre también por el Pleno. "El feminismo no es más que buscar la igualdad entre hombres y mujeres. No busquen otras interpretaciones. Es lo que dice la RAE", ha lanzado a los de Vox.

Aniorte ha dedicado sus palabras en el Pleno a su madre y a su hija, de 8 años, cuando a día de hoy el 16 por ciento solamente de los puestos dirección están en manos de las mujeres o cuando el mundo de los cuidados recae en un 85 por ciento de los casos en ellas.

MARIPOSAS MORADAS

La edil de Vox Aránzazu Cabello ha cargado contra "el esperpento que es la ideología de género, una doctrina totalitaria" en la que "los hombres están discriminados". "Están tan inoculados de ideología que no pueden reprimirse", ha lanzado la concejala, que ha lamentado que los niños no puedan acceder al centro de emergencia de violencia sexual.

"Estamos a favor de las mujeres valientes, de no invisibilizar otras violencias. No negamos la violencia contra las mujeres. Así no, no en mi nombre", ha terminado. La edil ha sido la única de la Corporación que no ha lucido una mariposa morada en la solapa, distribuida por Más Madrid. Han sido elaboradas por una superviviente de violencia machista, cuya expareja asesinó a sus dos hijas. No ponerse el pin denota un gesto "poco humano".

Tras escucharla, Maestre ha confesado que desconoce si la negación de las desigualdades que cree que ha hecho la concejala de Vox es sincera o no.

"¿Cree que como mujer tiene más probabilidad de ser violada usted o su compañero Pedro Fernández? ¿Tiene más probabilidades de que le preguntan a una mujer de 30 años cuando va a una entrevista de trabajo si se va a quedar embarazada o a Pedro Fernández? ¿Tiene más posibilidades de estar usted en una junta directiva o Pedro Fernández?", le ha preguntado.

"¿Y es porque tenga menos talento que Pedro Fernández? No, es que la sociedad arrastra un buen número de desigualdades", ha contestado. Por último, a Aniorte le ha pedido algo más que palabras. Le ha exigido acciones, "poniendo dinero", como la apertura en fines de semana del servicio de planificación y orientación sexual o el centro de empoderamiento de apoyo a las mujeres que limpian casas, en Usera.