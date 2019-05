Vox quiere eficacia en servicios, sean indirectos o directos, y ve la EMVS como un "mastodonte" que "cuesta mucho"

Publicado 24/05/2019 9:42:55 CET

Ortega Smith dice que hay servicios esenciales, como seguridad, que tienen que ser públicos obligatoriamente

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha asegurado que si es elegido alcalde buscará la "mayor eficacia al menor coste" en determinados servicios, ya sea desde la fórmula de la prestación directa o indirecta de los mismos, y ha puesto de ejemplo el caso de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), un "mastodonte burocrático, que cuesta mucho dinero y con resultados prácticamente nulos".

En una entrevista con Europa Press, Ortega Smith ha explicado que sobre el tema de los servicios públicos tienen una máxima, que es "lograr el mejor servicio, con la máxima eficacia y al menor coste", y para ello "no importa quién lo preste".

"Salvo una excepción", ha dicho, que es la educación, la sanidad, la justicia y la seguridad, tanto en su vertiente policial como en las fuerzas armadas, que deben ser desplegados desde la iniciativa pública por ser esenciales. "La justicia y la policía no pueden ser privadas (...) Hay grandes servicios que tienen que ser públicos", ha subrayado sobre este asunto.

Quitando estos, y en referencia al plano municipal, el aspirante a alcalde de Madrid ha citado el caso de la limpieza de las calles, que antes se hacían por funcionarios y ahora por empresas privadas, los autobuses (EMT), el mantenimiento de parques y jardines y "otras muchas cosas más" que pueden ser desplegados de forma directa o indirecta.

"Pueden ser servicios públicos gestionados por empresas privadas, pueden serlo perfectamente. ¿Tienen que serlo necesariamente? La respuesta es no", ha detallado Ortega Smith para recalcar que lo que le importa al final es cómo lograr que el dinero que los madrileños aportan con sus impuestos "dé el mejor rendimiento".

Al respecto, ha puesto como ejemplo la limpieza de una calle, para apuntar que si el operario que se encarga de esa tarea la tiene "perfectamente" saneada, no le va a preguntar si es "empleado público o de una empresa privada". "Dicho al revés, si la calle está sucia, poco me importa que sea del Ayuntamiento, maldita la gracia. O tampoco me vale, como ahora, que sea un contrato privado, pues mal contratado está. Busquemos la mejor solución de dé el mejor de los servicios", ha relatado.

A LOS MADRILEÑOS LES DA IGUAL QUIEN PRESTE EL SERVIVIO SI LO HACE MEJOR

También ha traído a colación el caso de la EMT. "La EMT, que es pública, si viene una empresa privada y dice que es capaz de que el coste del viajero sea la mitad, que va a reducir el coste del viajero, que va a poner el doble de autobuses, todos ecológicos, y la frecuencia se reduce a la mitad, de 30 a 15 minutos y de 15 a 7 minutos. ¿Hacemos una encuesta a los madrileños a ver qué quieren? ¿Que les va a costar la mitad y van a tener el doble? Van a decir que le importa un cuerno que se llame EMT o se llame empresas autobuses Pérez de Madrid", ha planteado.

En este sentido y ante la réplica de que si acometen esa gestión indirecta estarían beneficiando a una empresa, ha dicho que "bienvenido sea que gane su dinero si es capaz de gestionarlo mejor, de hacerlo a mejor precio y de hacer un mejor servicio". "Esa es nuestra posición respecto a los servicios públicos", ha proseguido.

En el caso de entidades como la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) también ha esbozado una posición similar, pues a una pareja joven que quiere tener su primera vivienda o a una familia con necesidades económicas que tiene que dejar su piso y pagar otro, lo que quiere es que el Ayuntamiento le dé soluciones, entiende.

"Le importa bien poco que sea una Empresa Municipal de Vivienda y Suelo o un acuerdo al que has llegado con un consorcio de constructores, al que dices que si voy abrir suelo público, que voy a desbloquear planes (urbanísticos) y que tienen que construir 5.000 o 10.000 viviendas de protección pública... Lo que queremos es el resultado de que haya más vivienda y creemos que puede ser mucho más rápido. No es una obsesión ideológica, si yo llegara al convencimiento que con una empresa pública de la vivienda se logra una mejor vivienda de calidad, de mejor precio para las arcas municipales y más rápido, no me cae duda, la EMVS", ha explicado.

Sin embargo, su visión de la actual EMVS es que hasta ahora ha demostrado que es "mastodonte que no sirve para nada". "Lo que decimos es que lo importante es el resultado, que consiste en lograr el mejor servicio al menor coste", ha desgranado Ortega Smith.

Preguntado por las necesidades de vivienda pública en Madrid, el candidato de Vox ha indicado que para ello hace falta saber el número de solicitudes que tiene el Consistorio pero que su estimación es que ahora hacen falta unas 10.000 aproximadamente, cuando la alcaldesa, Manuela Carmena, prometió que haría 4.000 cuando entró en el Gobierno municipal.

Tras recalcar que en este momento puede haber una necesidad de vivienda mucho más alta, entiende que se puede lograr que baje porque el problema es la "falta de suelo". En ese línea, ha ahondado que si logran sacar más suelo y abaratarlo con respecto al coste actual, pueden lograr que baje el precio final de la vivienda.

También ha dicho que a reducir el precio ayudaría reducir los tiempos de tramitación administrativa para la concesión de la licencia de obras, que ahora son "horrorosos" al tardar una media de año y medio hasta su concesión con las consecuencias económicas para los promotores.

RESPALDO A LOS JJOO SIEMPRE QUE SEA RENTABLE PARA MADRID

Respecto a la cuestión de si es partidario de que Madrid aspire de nuevo a poder albergar unos Juegos Olímpicos, Ortega Smith ha señalado que Vox lo apoyará "siempre y cuando" los estudios técnicos digan que lograr ser sede olímpica sale "rentable" para la ciudad, como ocurrió en el caso de Atlanta (Estados Unidos) ante la "fabulosa inversión" que tiene que hacer el Estado y la ciudad para ello.

Sin embargo, no quiere que ocurra lo que pasó con Atenas, con instalaciones que quedaron abandonadas porque no había dinero para mantenerlas o generar un "agujero" económico para las arcas municipales. Por tanto, si se logra desde el punto de vista técnico y económico que sean viables los Juegos Olímpicos, lo apoyarán.

NO MOVERÁ LA FERIA DEL LIBRO DEL RETIRO

Ortega Smith también ha comentado que él no desplazará la Feria del Libro del Parque de El Retiro porque no genera problemas de movilidad en su actual ubicación pero sí quiere evaluar llevar a otros emplazamientos carreras deportivas, pruebas ciclistas, reivindicaciones del "tipo que sean" o la "famosa" Semana del Orgullo LGTBi.

La idea es hacer compatible derechos de libertad de expresión y manifestación con el derecho al descanso, por ejemplo de los vecinos de Chueca en lo relativo al Orgullo. Por tanto, para evitar que las "arterias de la ciudad" se vean colapsadas, plantea vías secundarias para este tipo de eventos o llevarlos a otras zonas donde su realización sea perfectamente posible.

En el caso de celebraciones deportivas, Smith ha señalado que es una cosa puntual, que pasa una o dos veces al año, y que en todo caso se podría hacer la gran fiesta de aficionados en el estadio y hacer un acto simbólico. "Me parece estupendo que la gente venga a una plaza como Cibeles, pero si me dicen que lo quieren hacer a las 11 de la mañana, colapsando la zona, les voy a decir no", ha enfatizado el candidato de Vox para añadir que su objetivo es hacer de Madrid una ciudad "más amable para sus gentes" y acabar con comentarios de gente que viene de fuera y que ve la ciudad "instransitable".