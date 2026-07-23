Vox reclama la abolición del "modelo fallido del Madrid de todos los acentos"

La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha reclamado la abolición del "modelo fallido del Madrid de todos los acentos", ha informado Vox en la Cámara regional en un comunicado.

La parlamentaria madrileña se ha desplazado hasta el distrito de Ciudad Lineal, junto al portavoz Nacional de Seguridad del partido, Samuel Vázquez. Ambos han querido hablar con los vecinos de la calle Elfo, donde el pasado viernes se produjo una pelea entre bandas que acabó con un joven asesinado.

Pérez Moñino ha insistido en que "las fronteras abiertas están llenando las calles de Madrid de asesinos". "Asesinos extranjeros que se están integrando en bandas latinas, que están causando verdadero terror en nuestras calles", ha denunciado.

De modo que ha reclamado a la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "que diga basta". "Hay que abolir el modelo fallido del Madrid de todos los acentos", ha exigido.

PROPUESTA TUMBADA

La portavoz en la Asamblea ha lamentado que el PP y la extrema izquierda tumbara la propuesta de Vox de retirar la nacionalidad adquirida a todos aquellos condenados por pertenecer a bandas latinas y la expulsión de territorio nacional.

"Serán ellos los que tengan que explicar a los madrileños por qué han preferido proteger a los delincuentes y abandonar a su suerte a todos todos los madrileños", ha subrayado.

También ha garantizado que Vox "va a seguir exigiendo endurecimiento de nuestras leyes; control y protección de nuestras fronteras, especialmente del coladero de Madrid, Barajas; y expulsión de todos aquellos delincuentes que hoy están en Madrid y que están en toda España". Porque "a nosotros no nos va a temblar el pulso".

Por su parte, Vázquez ha lamentado que se haya producido en Madrid "otro reguero de sangre", con "otro joven muerto y otros dos jóvenes heridos". "Esto no lo va a solucionar el Gobierno, no lo va a solucionar Marlaska", ha destacado. Y es que el Ejecutivo "gasta la mitad de su tiempo en robarnos y la otra mitad en controlar las instituciones para que nadie investigue esos robos", ha denunciado el portavoz de Seguridad de Vox.

Vázquez ha reprobado que Ayuso " ni siquiera sabe llamarle por su nombre" a este problema: "Hizo una comisión de bandas en la Asamblea de Madrid y decidió llamarla Comisión de bandas juveniles". Una decisión que ha tachado de "cobarde", y ha asegurado que tendrá consecuencias: "Con ese nivel de cobardía, jamás acabaremos con los criminales".

Sin embargo, ha asegurado que Vox se enfrentará al problema, perseguirá a estos criminales por tierra, mar y aire, los encontrará y los llevará a las cárceles españolas "antes de devolverles a sus países".