Vuelve el Pasaporte Bicimad el sábado con una ruta ciclista para ganar un mes gratis de tarifa plana del servicio

Pasaporte Bicimad - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una ruta ciclista este sábado entre el Templo de Debod y la Puerta de Alcalá, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, permitirá ir sellando el 'Pasaporte Bicimad', que si se completa dará acceso a los primeros 50 participantes un mes gratis de contrato 'tarifa plana' del servicio.

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) vuelve a lanzar esta iniciativa que el pasado año, en su primera edición, tuvo muy buena acogida por parte de los ciclistas madrileños, ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado.

En esta ocasión, también se lanza el desafío de completar las seis etapas de un itinerario entre el Templo de Debod (estación nº115) y la Puerta de Alcalá (estación nº60). El 'Pasaporte Bicimad' funcionará a partir de las 9 horas del sábado y se podrá sellar hasta las 13.30 horas.

A lo largo de este recorrido, aquellos que deseen sumarse a la iniciativa tendrán que sellar sus pasaportes en determinadas estaciones con la ayuda de personal de EMT Madrid.

Los 50 primeros participantes que completen el desafío recibirán un obsequio de EMT Madrid y, además, los 20 primeros de este pelotón de cabeza obtendrán también un mes gratis de tarifa plana en Bicimad.

Desde el Ayuntamiento, en cualquier caso, se ha remarcado la importancia de respetar la normativa de seguridad vial, ha indicado en un comunicado.

RÉCORD PARA Bicimad ESTE VERANO

La medida de la gratuidad para la red de Bicimad, activada por el Ayuntamiento para jornadas de especial densidad de tráfico como la vuelta al cole, ayudó a superar un nuevo récord el pasado 8 de septiembre, de modo que los 85.882 viajes realizados ese día superan anteriores marcas como los 80.272 computados el 5 de junio y los 79.287 contabilizados el 6 de junio de este mismo año.

Asimismo, los números obtenidos a lo largo de este verano apuntan a una continuidad en el aumento de la demanda de Bicimad, superando los 2,6 millones de viajes entre julio y agosto, es decir, un 18 % más que en esos mismos meses de 2025 y un 79 % más que en el año precedente, 2024.