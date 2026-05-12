WGI Inmobiliaria señala la valoración inicial como factor clave para vender vivienda con rapidez en Madrid

Imagen de una llave con gráficos. - UNSPLASH

El mercado inmobiliario madrileño mantiene una elevada demanda, especialmente en zonas residenciales consolidadas como Tres Cantos, Mirasierra, Fuencarral o Moratalaz. La escasez de oferta y el interés comprador continúan impulsando las operaciones en la capital. Sin embargo, muchos propietarios siguen cometiendo un error frecuente: fijar precios por encima del valor real del mercado. Según datos de profesionales del sector como WGI Inmobiliaria, esa decisión reduce la visibilidad inicial de los anuncios y obliga posteriormente a realizar rebajas. Frente a esa situación, las agencias especializadas destacan la importancia de una valoración ajustada desde el inicio. Desde WGI Inmobiliaria aseguran que una vivienda correctamente posicionada puede venderse en plazos muy reducidos. La firma registra actualmente una media de una vivienda vendida cada cuatro días, equivalente a entre seis y siete operaciones mensuales.

La escasez de oferta impulsa las ventas en las zonas residenciales de Madrid

La vivienda disponible sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda existente en Madrid y en varios municipios del área metropolitana. Esa falta de oferta continúa elevando los precios y acelerando muchas operaciones de compraventa. Los últimos informes inmobiliarios reflejan que Madrid sigue entre las ciudades más demandadas de España. Idealista situó el precio medio de venta en 5.960 euros por metro cuadrado durante marzo de 2026. La subida interanual alcanzó el 12%. Otros estudios muestran incrementos todavía más acusados en algunos distritos.

La presión compradora también se mantiene elevada en municipios residenciales del entorno madrileño. Tres Cantos destaca entre las zonas con mayor crecimiento de precios y volumen de interés. Datos recientes sitúan el precio medio de la vivienda en Tres Cantos cerca de los 3.900 euros por metro cuadrado, tras un incremento interanual próximo al 17 %. Mirasierra y Fuencarral mantienen una elevada actividad por su perfil residencial y sus conexiones con el centro urbano. Moratalaz también continúa registrando una demanda sostenida. Desde WGI Inmobiliaria señalan que la situación actual favorece especialmente a los propietarios que preparan correctamente la salida de su vivienda al mercado. La elevada demanda permite reducir considerablemente los tiempos de venta cuando el inmueble se publica con un precio coherente.

El exceso de precio provoca pérdida de interés y rebajas posteriores

Pese al dinamismo del mercado, muchas operaciones se ralentizan por una valoración incorrecta. Las agencias expertas como WGI Inmobiliaria detectan que numerosos propietarios siguen fijando importes por encima de las referencias reales de la zona. Ese error genera un efecto negativo desde las primeras semanas de publicación. Los anuncios reciben menos visitas y pierden posicionamiento en los portales inmobiliarios. La vivienda deja de captar atención rápidamente. Hay que tener en cuenta que los compradores actuales analizan comparativas de precios antes de tomar decisiones, *ya que el acceso a datos de mercado ha aumentado durante los últimos años y permite detectar con facilidad las viviendas sobrevaloradas.

Desde WGI Inmobiliaria explican que los primeros días de publicación resultan decisivos para despertar interés. Cuando el precio no encaja con la realidad del mercado, las llamadas disminuyen y las visitas se reducen considerablemente. La consecuencia habitual aparece meses después. Muchos propietarios terminan aplicando rebajas sucesivas para recuperar visibilidad y atraer compradores. Esa situación debilita la posición negociadora del vendedor.

Como expertos del sector, coinciden en que el tiempo excesivo de publicación perjudica la percepción del inmueble. Los compradores interpretan esa permanencia como una señal de problema o sobreprecio. Por ese motivo, uno de los factores que más influye actualmente en los tiempos de venta es la correcta valoración inicial de los inmuebles. Cada vez más propietarios recurren a una valoración gratuita de vivienda para fijar un precio ajustado desde el primer momento y evitar posteriores correcciones durante la comercialización.

La valoración profesional reduce los tiempos de comercialización

El objetivo consiste en ajustar el precio a la demanda real y al comportamiento reciente del mercado. La valoración inicial de la vivienda se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas por los propietarios antes de vender. Ese análisis permite calcular un precio competitivo según operaciones recientes y características concretas del inmueble. Los profesionales de WGI Inmobiliaria señalan que una vivienda correctamente valorada puede cerrar operaciones en menos de 30 días en determinadas zonas de Madrid. La agencia madrileña registra actualmente una media de una vivienda vendida cada cuatro días gracias a este tipo de soluciones.

Las herramientas digitales también han reducido los tiempos de comercialización. Las agencias utilizan campañas segmentadas y bases de datos activas para localizar compradores interesados en áreas específicas. Desde WGI Inmobiliaria indican que los sistemas actuales permiten identificar perfiles según presupuesto o ubicación. Esa segmentación agiliza los contactos y mejora las posibilidades de cierre.

La profesionalización del sector se ha intensificado durante los últimos años. Los compradores demandan información precisa y anuncios ajustados a la realidad del inmueble antes de concertar visitas. El acceso a datos comparables también ha transformado las valoraciones inmobiliarias. Las agencias utilizan estadísticas recientes de cierre y evolución de precios para determinar importes más ajustados. Madrid mantiene un elevado dinamismo pese a cierta moderación en el volumen total de operaciones, que puede deberse a que los precios continúan creciendo por la falta de oferta disponible y de una incorrecta valoración. Los especialistas inmobiliarios como WGI Inmobiliaria coinciden en que el margen de error resulta cada vez menor al fijar el precio inicial.

(Información remitida por la empresa firmante)