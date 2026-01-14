Yolanda Díaz recrimina a Ayuso su apoyo a Julio Iglesias: "Se coloca del lado de la violación de los derechos humanos"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Díaz ha presentado la nueva herramienta para dar ma - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recriminado este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su apoyo al cantante Julio Iglesias, que ha sido denunciado por varias exempleadas del servicio doméstico por agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe en 2021, y le ha acusado de colarse "del lado de la violación de los derechos humanos y, por tanto, del machismo".

En una entrevistada en 'TVE', recogida por Europa Press, la ministra se ha rechazado las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que no se sumará "jamás" al "desprestigio" de un cantante como Julio Iglesias, "el más universal de todos".

"La señora Ayuso se coloca del lado de la violación de los derechos humanos y, por tanto, del machismo. No es falta de empatía", ha afeado la vicepresidenta, quien ha agregado que la dirigente 'popular' lo que ha hecho es "colocarse, por la pasiva, del lado del presunto agresor", lo cual es "machismo".

Asimismo, Yolanda Díaz ha señalado que le "preocupa más" el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "¿El señor Feijóo se siente cómodo o los votantes del Partido Popular se sienten cómodos con las declaraciones de la señora Ayuso?", se ha preguntado, al tiempo que ha dicho que "hace cuatro años" que no se sabe qué opina el líder del PP "sobre nada".

"Es muy grave, porque la señora Ayuso está educando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Por tanto, cautela. No es falta de empatía. Es que cuando hay una agresión de estas características, con carácter presunto, uno tiene que colocarse del lado correcto, que son las víctimas", ha zanjado.

MEDALLA DE ORO DE LAS BELLAS ARTES

Asimismo, la ministra ha abogado por retirar la Medalla de Oro de las Bellas Artes al cantante Julio Iglesias, que ha sido denunciado por varias exempleadas del servicio doméstico por agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe en 2021, y ha avanzado que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, "resolverá estos días" la cuestión.

"He hablado con el ministro, el señor Urtasun, sobre esta materia y el ministro resolverá estos días", ha indicado este miércoles Yolanda Díaz en entrevistada en TVE, recogida por Europa Press, donde ha afirmado que ha hablado "muy a primerísima hora" con el titular de la cartera de Cultura y que retirar la condecoración al cantante "en absoluto" vulnera la presunción de inocencia del artista.

Según la vicepresidenta segunda del Gobierno, en este tipo de situaciones "hay dos cosas": "una cuestión es la responsabilidad penal que uno pueda tener y luego está la responsabilidad de carácter ético", algo que "conviene" recordar ante los "muchos sucesos" que, "por desgracia", se están dando "en la vida política española".

"Una cosa es la responsabilidad penal, en la que, por supuesto, presunción de inocencia, derecho a un proceso justo, tutela judicial efectiva, un millón de cosas más, artículo 24 y siguientes de la Constitución. Y otra cosa es la responsabilidad de carácter político o ético que uno o una tenga", ha insistido.

ACTUACIÓN "EJEMPLARIZANTE"

En este sentido, Yolanda Díaz ha defendido que "parece que todo" lo que se está conociendo respecto al caso de Julio Iglesias "requiere una actuación ejemplarizante en esta materia".

Para la vicepresidenta, el resultado de la investigación, llevada a cabo por eldiario.es en colaboración con Univisión, "da terror, da pánico", ya que "se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres" que además estaban "en una posición de debilidad extrema". "Extrema en cuanto que seres humanos y extrema en cuanto que trabajadoras de Julio Iglesias", ha subrayado.

"Por tanto, condena rotunda. Apoyo inmediato a las víctimas y animarlas a que prosigan. Felicitaciones a las periodistas que han llevado adelante este magnífico trabajo, por tanto, enhorabuena. Y, desde luego, contundencia. Esto es lo que tenemos que decir", ha declarado.

Yolanda Díaz ha añadido que las mujeres están "completamente hartas del maltrato sistémico" que, a su juicio, están sufriendo. "Ya no sé qué más podemos hacer o decir al mundo porque es verdad que estamos avanzando muchísimo en derechos, pero estamos sufriendo unas regresiones que dan también terror", ha advertido.

De esta forma, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo ha pedido un "compromiso público a toda la dirigencia" política, "milite en el partido que milite, para comprometerse con los derechos humanos relativamente de las mujeres" en España y en el mundo porque "parece que hay posiciones que todavía no merecen la condena por parte de la dirigencia del Partido Popular".