Zafra (Cs) acusa al PSOE de atacar a la Comunidad: "Se les ha llenado la boca pidiendo acuerdos"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha acusado este jueves al PSOE de atacar a la Comunidad de Madrid al no haber permitido la semana pasada su paso a la fase 1 de desescalada y ha criticado que es "bochornoso que no esté a la altura de los madrileños" y que se les "haya llenado la boca" pidiendo acuerdos.

Así lo ha lanzado Zafra durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de este jueves, donde ha instado a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "autorice el pase de Madrid a la fase 1 haciendo obligatorio el uso de la mascarilla para conjugar salud y economía".

Zafra ha recordado que "la sociedad madrileña ha sido responsable y ha dado ejemplo de cómo hay que comportarse durante esta pandemia". "Los diputados socialistas, sin embargo, se han quedado muy lejos de estar a la altura y han auspiciado una campaña en redes contra el Gobierno regional, en vez de arrimar el hombro para salir de esta", ha señalado antes de calificar de "lamentables" las palabras lanzadas por el socialista Rafael Simancas contra el ejecutivo autonómico.

A su juicio, su actitud es "triste y bochornosa" y ha lamentado que se les "haya llenado la boca pidiendo acuerdos" y diciendo que tienen que salir de esta juntos, pero, en lugar de eso, "montan una campaña contra Madrid". "Tengo muy claro que los madrileños pasarán de fase, pero ustedes no lo harán", ha criticado Zafra.

Asimismo, el portavoz de la formación 'naranja' ha insistido, por último, en que "el coronavirus no es una tormenta, no se va a ir", por lo que deben decirles a los madrileños "que sigan siendo responsables, que se cuiden y que protejan a los demás llevando la mascarilla en todo momento, especialmente en el transporte público, en los espacios cerrados y allí donde no pueda mantenerse la distancia de seguridad".