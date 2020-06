Zafra (Cs) cree que Ayuso se equivoca al no reunirse con todos los grupos: “No toca la parafernalia ni el show”

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha indicado este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se "equivoca" al no reunirse con todos los grupos parlamentarios y ha avisado que ahora "no toca la parafernalia ni el show" sino solucionar los problemas que ha provocado la crisis del coronavirus en la región.

Esta tarde el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, se reunirá con todos los grupos parlamentarios menos PP y Vox que han declinado asistir. "Si hoy hemos promovido esa reunión es porque es fundamental llegar a acuerdos amplios que nos permitan reconstruir Madrid y solucionar los problemas del Covid", ha dicho Zafra en una entrevista con Telemadrid, recogida por Europa Press.

A su juicio, la presidenta madrileña se equivoca al decir que los gobiernos de coalición tienen que tomar decisiones conjuntas, porque esto no se trata de que se reúnan "solo tres partidos" sino todos, siguiendo "el ejemplo" del Ayuntamiento de Madrid a la hora de "conseguir esos grandes acuerdos".

"Tenemos que dejar de usar las vísceras y usar la razón. Es una crisis que nos afecta a todos por igual y tenemos que ser capaces de hablar con todos los representantes de los madrileños que han sido votados. Lo demás es parafernalia y show y en este momento no toca porque son muchos muertos", ha lanzado.

Además, el portavoz de Cs se ha dirigido a PP y Vox a los que ha hecho un llamamiento para que se sienten todos juntos porque "no va a pasar nada" y "nadie" les va a llamar "ni rojos peligrosos ni trifachito". "El que crea que esto se soluciona desde el punto de vista de la pataleta no me va a tener a su lado", ha sostenido Zafra.

Sobre si se sientan en esta mesa de cara a una posible negociación para una moción de censura, el portavoz de la formación 'naranja' lo ha descartado, ya que lo que quieren es "buscar acuerdos que permitan poner las bases de lo que será reconstruir la nueva Comunidad de Madrid".

Por último, ha defendido que todos piensan en conseguir una región mejor y eso significa que tienen que "hablar con todos" y ponerse por delante de las "ideologías y trincheras" en una "situación tan grave".