Zafra reconoce que no se encontró cómodo en el acto de Ifema: "Los políticos deberíamos dar ejemplo y no se dio"

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha reconocido este sábado que no se encontró cómodo en el acto de cierre del hospital de Ifema, en el que hubo una aglomeración de personas, y cree que los políticos deberían dar ejemplo y ayer no lo dieron.

En declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, antes de la celebración del acto institucional del Dos de Mayo, Zafra ha indicado que la imagen de ayer en dicho encuentro "no fue justificable" y ha lamentado que el trabajo "magnífico" de los sanitarios se haya visto "emborronado".

"A mí no me gustó, no me sentí cómodo y creo, sinceramente, que Ifema se merecía más de lo que dimos ayer. Creo que los políticos deberíamos dar ejemplo y ayer no se dio ningún tipo de ejemplo", ha reconocido el portavoz de la formación 'naranja'.