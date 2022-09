Zapatero no cree que sea necesario una cuarta dosis para la población general

Prevé una incidencia "moderada" de la gripe este invierno aunque advierte que se llega "sin mascarilla" y tras dos años sin casi presencia del virus

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha indicado este martes que "probablemente" no será necesario administrar a la población general la cuarta dosis de vacuna contra el Covid-19, la segunda de refuerzo, que ya se ha comenzado a administrar a usuarios de residencias de ancianos.

"Con lo que sabemos hoy, probablemente no hará falta esa dosis de refuerzo", ha explicado Zapatero en declaraciones a 'Onda Madrid' recogidas por Europa Press en las que ha recordado la inmunidad en la región gracias a la vacunación, con el 93% de los madrileños con pauta completa, y el número de personas que ya ha pasado la enfermedad.

Así, ha indicado que la "inmunidad" es buena y ha recordado que, según la última encuesta realizada por la Comunidad, el 90% de los madrileños tiene activada la inmunidad celular frente al Covid-19, que evita un cuadro grave y la muerte, y que "dura en el tiempo, años".

"¿Es necesario vacunar a gente por debajo de 60 años que no tenga enfermedades que le bajen el sistema de defensa. La respuesta a día de hoy es que probablemente no haga falta", ha insistido.

LAS CIFRAS MÁS BAJAS DE TODA LA PANDEMIA

A nivel asistencial, ha indicado que a día de hoy se registran las cifras más bajas de toda la pandemia. En concreto, ha explicado, a día de hoy hay 117 personas hospitalizadas, con ocho personas en la UCI.

"El virus sigue con nosotros y se va a quedar. Siempre habrá un grupo de población al que le puede hacer daño y ese grupo de población --más de 80 años, fundamentalmente los que viven en residencias, inmunodeprimidos y quienes no estén vacunados-- que necesitan reforzar la inmunidad", ha explicado.

En cuanto al uso de las mascarillas, el viceconsejero madrileño ha recalcado que no tiene mucho sentido mantener su uso obligatorio en el transporte público. Tras relatar circunstancias que no tienen "ningún sentido, que no se pueden explicar" como su uso en vuelos cuando la gente está igual de junta en la zona de espera sin ella, ha subrayado que "lo razonable es avanzar" en retirarla, excepto para ese grupo poblacional vulnerable.

CAMPAÑA MODERADA DE LA GRIPE

Al hilo, ha indicado que se prevé una incidencia modera de la gripe este año en la región, en base al comportamiento que ha tenido en países del hemisferio sur como Australia y Argentina, aunque ha recordado que será el primer año en tiempo "sin mascarilla" y tras dos años sin una presencia importante del virus.

La campaña de vacunación contra la gripe estacional en la Comunidad de Madrid se iniciará el próximo día 17 de octubre con la inoculación de dosis para los grupos de riesgo, para la que el Gobierno regional ha adquirido más de 1,63 millones de dosis.

A pesar de que se espera una incidencia "moderada", el viceconsejero ha advertido de las circunstancias especiales de esta temporada de la gripe, que suele tener un mayor impacto en diciembre y enero. "Es el primer año que va a llegar la gripe en invierno y que no tenemos puesta la mascarilla y llevar prácticamente dos años sin gripe. No tiene que pasar nada especial pero habrá que tenerlo en cuenta, especialmente en grupos de riesgo", ha explicado.

VACUNA DE LA GRIPE PARA NIÑOS

En este marco, se ha referido al anuncio de comunidades como Andalucía o Galicia de iniciar la vacunación de la gripe en niños de entre cinco meses y cinco años para defender que la decisión de ampliar a esos grupos poblaciones debe estar basada en criterios científicos y adoptar de forma homogénea en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). "Si tenemos unos criterios nacionales de vacunas, no parece que tenga mucho sentido que alguna comunidad se descuelgue con medidas que son diferentes del resto", ha explicado.

Sobre este punto, ha argumentado que este tipo de medidas se debería adoptar a nivel nacional en el marco de la Ponencia de Vacunas o la Comisión de Salud Pública. "Los niños pueden infectarse por gripe, lógicamente, pero desde el punto de vista clínico se sabe que tiene mucha más repercusión en el grupo de edad por encima de 60 años, inmunodeprimidos o con enfermedades asociadas", ha subrayado.