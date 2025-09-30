El zapato de cristal de Cenicienta y el casco de Iron Man llegan a Madrid en una exposición por el centenario de Disney

El zapato de Cenicienta en 'Disney: The Exhibition - 100 Años de Magia' - FUNDACIÓN CANAL

La muestra contará con más de 250 piezas, obras de arte y documentos junto a 9 galerías inmersivas

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Canal acogerá desde este miércoles el homenaje al centenario de The Walt Disney Company, que llega a Madrid como parte de su gira mundial y que contará con el zapato de cristal de la acción en vivo de la Cenicienta o e casco de Ironman.

Según ha informado el espacio en un comunicado, la muestra contará con más de 250 piezas, obras de arte y documentos junto a 9 galerías de exposición inmersivas y 14 instalaciones interactivas.

La exposición, que celebra "un siglo de historias, personajes, música y experiencias" creadas por The Walt Disney Company, ofrece a fans de todas las generaciones la oportunidad de "sumergirse y redescubrir" algunas de sus historias preferidas de Disney.

Después de su paso por ciudades como Filadelfia, Múnich, Londres, Chicago, Kansas City, Seúl y París, la exposición llega ahora a la capital para mostrar las piezas más reseñables de los Archivos Walt Disney.

Los visitantes también pueden conocer la historia detrás de la creación de algunos de los personajes, las películas y los espectáculos, así como participar de las experiencias de la compañía alrededor del mundo, desde Disneyland París hasta Walt Disney World.

UN ARCHIVO DE MÁS DE MEDIO SIGLO

Desde hace más de 55 años, Walt Disney Archives, los archivos oficiales de la compañía, preservan algunas de las "joyas de la corona" de The Walt Disney Company. Se han necesitado cuatro años para planificar y reunir los objetos que se exhiben en 'Disney: The Exhibition - 100 Años de Magia'.

Esta muestra es posible gracias a las contribuciones creativas combinadas de Walt Disney Archives, Walt Disney Animation Research Library, Walt Disney Imagineering, Disney Theatrical Group, Lucasfilm, Marvel Studios, Pixar Animation Studios, Walt Disney Music y The Walt Disney Family Museum.

"Nos emociona traer esta fantástica exposición a Madrid", ha dicho la directora de Walt Disney Archives, Becky Cline, quien ha deseado que "los visitantes disfruten algunas de sus historias, personajes y atracciones favoritas de Disney de una forma nueva y envolvente".

En Madrid se exponen ahora obras de arte, esculturas utilizadas para la animación, así como vestuarios y accesorios de las películas de acción real. Entre otros, esto incluye tanto el caballo del tiovivo de Mary Poppins (1964) --utilizado por la Leyenda de Disney Dick Van Dyke--, como el vestido rojo de Cruella (2021), llevado por la actriz Emma Stone.

También otros objetos y accesorios emblemáticos adicionales, como los libros del atrezzo original de 'Cenicienta' (1950) y 'Merlín el Encantador' (1963), la zapatilla de cristal de la versión de acción real de 'Cenicienta' (2015), el casco de Iron Man de la película 'Vengadores: Infinity War' (2018), o también el conjunto de Indiana Jones en 'Indiana Jones y el Dial del destino' (2023).

GALERÍAS TEMÁTICAS CON "EXPERIENCIA INMERSIVA"

Las galerías temáticas incluyen una "experiencia inmersiva", e incluyen un paseo por una réplica de los parques Disney, así como oportunidades fotográficas que permiten a los visitantes posar junto a esculturas e impresiones de algunos de lo personajes como 'Mickey Mouse', la familia Parr de 'Los Increíbles' (2004), Goofy o el Hada Madrina de 'Cenicienta' (1950).

La exposición incorpora además un componente. Los visitantes podrán encontrar cuentacuentos en algunas galerías, destacando objetos relevantes y compartiendo historias. Con esta propuesta, la exposición trata de combinar lo educativo con lo experiencial.