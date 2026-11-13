Zarzalejo (PP) ve "urgente" un cambio de Gobierno para "recuperar la dignidad" : "La democracia está herida"

Archivo - La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, durante un Desayuno Madrid, en el Auditorio Meeting Place, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Pre - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ve "urgente" un cambio de Gobierno para "recuperar la identidad, la dignidad y el prestigio internacional" de España y ha avisado de que la democracia española "está herida".

"El cambio de Gobierno en nuestro país es necesario, además es urgente. Y cuando vayamos a votar el próximo 29 de noviembre tenemos que ser conscientes de que Ceuta y, por tanto, España sigue invadida, de que Canarias está desbordada y de que viajar en la alta velocidad es jugarse la vida", ha afirmado la líder educativa madrileña en un desayuno informativo en la capital.

Así, ha subrayado que la "corrupción sanchista no tiene fin" y ha cargado contra la "masacre fiscal" que ha ejercido durante los últimos ocho años y que ha "arruinado a las familias y las empresas".

Considera que España es hoy "un país irreconocible" pero ahora van a tener la oportunidad de "recuperarlo con votos" tras "la corrupción, los accidentes, los apagones y el conflicto social" que se han vuelto parte de la "vida cotidiana".

Ahora Zarzalejo ha reprochado que la izquierda quiera "apelar al miedo", que solo es "al cambio y a la alternancia política" para lo que han sacado "al Sindicato de Inquilinas a advertir que si cambia el Gobierno algunas de sus compañeras podrían recibir un tiro en la nuca".

"Un tiro en la nuca fue lo que mató a Miguel Ángel Blanco, entre otras muchas víctimas, y detrás estaba Herri Batasuna, hoy Bildu, el preferente del actual Gobierno tras los pactos ocultos. ¿Hay miedo a la alternancia democrática? Ninguno. Lo realmente inquietante es comprobar hasta dónde puede llegar quien se aferra al poder porque no tiene principios ni ley que le sujete", ha señalado.

Ante ello, considera que lo que da "terror" es pensar que no haya un cambio de Gobierno tras el 29 de noviembre. En Madrid, ha subrayado, el miedo no les "paraliza" sino "todo lo contrario". "No estamos aquí para proteger un cargo ni un Gobierno. Estamos aquí para defender Madrid y, desde Madrid, defender España", ha asegurado.