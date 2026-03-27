Zarzalejo respeta la consulta en UCM en el marco de su autonomía pero insiste en el "acuerdo histórico" en financiación

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha señalado que respeta la consulta que va a hacer una plataforma en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el marco de su autonomía si bien ha reivindicado el "acuerdo histórico" con los centros en materia de financiación.

"Nosotros estamos tremendamente orgullosos y satisfechos del acuerdo al que llegó la presidenta Isabel Díaz Ayuso con los seis rectores de las universidades. Es un acuerdo histórico donde vamos a apostar y hacemos un gran esfuerzo económico", ha defendido la consejera en declaraciones a los periodistas desde la sede de CEIM.

Así, ha señalado que respeta la consulta que quieren llevar a cabo, siempre y cuando se respete la normativa de la universidad, además de lanzar "un mensaje de respeto del papel y la representación de los rectores".

La consejera ha recordado que representan los equipos de gobierno de la universidad pública y ha mostrado su respeto y "absoluto agradecimiento" a la labor que están realizando, dentro también de sus propios centros.

La Plataforma UCM por la Pública convocará el jueves, 16 de abril, una consulta a la comunidad universitaria sobre el plan económico y financiero aprobado en la Universidad Complutense de Madrid, que incluye una serie de medidas de "eficiencia en el gasto", optimización patrimonial e incremento de ingresos propios.

La consulta se realizará en puntos clave de las facultades y campus complutenses. En él se recabará la respuesta al plan financiero que para la Plataforma por la Pública es "un plan de recortes brutal", según recoge la asociación en un comunicado.

En el mismo critican que se supriman "plazas de profesorado, estudios de máster y grupos de grado, becas y ayudas a la investigación, e inversiones y apoyos de todo tipo a los estudios universitarios".