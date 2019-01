La Justicia japonesa rechaza la petición de liberación de Carlos Ghosn

Publicado 09/01/2019 12:02:06 CET

TOKIO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Distrito de Tokio ha rechazado este miércoles la petición presentada por la defensa de Carlos Ghosn para poner fin a la detención del expresidente de Nissan por una supuesta violación de confianza del fabricante de automóviles japonés, según informó 'Jiji Press'.

A Ghosn se le atribuyen cargos a Nissan en concepto de operaciones personales, generándole al fabricante un impacto por valor de 16.600 millones de dólares (14.536 millones de euros). No obstante, según el jefe del equipo legal de Ghosn, Motonari Otsuru, el acuerdo se basaba en la condición de que cualquier pérdida o ganancia en el canje de divisas se imputaría a Ghosn.

De este modo, los abogados del directivo de 64 años justificaron ante el juez las supuestas pérdidas transferidas a Nissan como una petición a la compañía para que adquiriera temporalmente una garantía para sus contratos de cambio de divisas, subrayando que lo hizo para no renunciar (como presidente) y utilizar su subsidio de jubilación como garantía.

"Mi compromiso moral con Nissan no me permitía renunciar durante ese momento crucial. Un capitán no salta de la nave en medio de una tormenta", argumentó Ghosn en su primera aparición tras su detención el 19 de noviembre, afirmando que los contratos fueron devueltos y que Nissan no sufrió pérdidas.

Según el juez presidente Yuichi Tada, Ghosn continúa detenido debido al riesgo de fuga y a la posibilidad de que pueda ocultar pruebas. El directivo también está acusado de informar a los supervisores nipones de unos ingresos menores de los que realmente percibió. En concreto, está acusado de publicar una compensación económica por su responsabilidad al frente de Nissan de menos de la mitad de los 88 millones de dólares (77 millones de euros) que recibió durante cinco años desde 2010.

Ghosn, por su parte, denuncia que ha sido acusado y detenido "injustamente" y asegura que "nunca" ha recibido ninguna compensación de Nissan que no haya sido declarada, así como que no ha firmado ningún contrato vinculante con la firma nipona para que se le pague una cantidad fija que no se haya revelado.