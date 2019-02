Mazda reclama "coordinación" a las administraciones para devolver la confianza al consumidor

Publicado 27/02/2019 12:35:41 CET

La firma venderá más de 21.300 coches en España en 2019

CASCAIS (PORTUGAL), 27 Feb.

El presidente y consejero delegado de Mazda Automóviles España, José María Terol, ha considerado "muy necesario" que la Administración, en todos sus niveles (europeo, estatal, comunidades autónomas y ayuntamientos), coordine sus acciones respecto a las medidas de reducción de gases de efecto invernadero y que se dejen de enviar, por tanto, mensajes confusos al consumidor.

"A veces se lanzan mensajes que son incluso contradictorios. Cada Administración regula de manera diferente, incentiva o no (la compra de vehículos) y habla o no de prohibiciones (a los vehículos de combustión interna) de manera diferente. Esto confunde al consumidor y se debe coordinar la normativa y la legislación", ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press.

En este contexto de incertidumbre que vive el sector del automóvil, el directivo cree que las ventas de turismos y todoterrenos en España, que acumulan cinco meses a la baja, se han visto mermadas por la falta de confianza de los consumidores, que están retrasando su decisión de compra por posibles prohibiciones a los vehículos con motores diésel, gasolina e híbridos.

Además, ha recordado que la puesta en marcha del ciclo de homologación WLTP (el 1 de septiembre de 2018) también causó una desaceleración de las ventas de automóviles en España, tras un incremento de las matriculaciones durante los meses de julio y agosto.

LO IMPORTANTE ES EL RESULTADO

Para Terol, sería "excelente" recuperar los planes de ayuda a la compra de vehículos que incluyan el achatarramiento de los coches antiguos. "Pero que se centren en las emisiones y no en la tecnología. Lo importante no es la tecnología que se use, sino cual es el resultado, es decir, las emisiones que producen esos vehículos", ha defendido.

Respecto al Plan de Apoyo Integral al Sector (del automóvil) para el período comprendido entre 2019 y 2025 que planea el Gobierno, en el marco del Acuerdo Estratégico del Sector de Automoción, Terol ha preferido no opinar debido a que es un planteamiento "muy complejo" y que incluye aspectos que aún no están lo suficientemente detallados.

El directivo se ha mostrado optimista de cara a 2019 y prevé que, pese a un clima adverso, las ventas de turismos y todoterrenos se incrementen alrededor de un 4% en España en comparación con el año pasado, hasta 1,37 millones de unidades matriculadas. "Es verdad que el año ha empezado más flojo (que 2018), pero sigo pensando que en la última parte del año el mercado se volverá a animar", ha asegurado.

De hecho, el presidente y consejero delegado de Mazda Automóviles España se ha aventurado a afirmar que en febrero el comportamiento del mercado puede normalizarse y registrar los mismos datos que en el segundo mes del ejercicio precedente.

PREVISIONES DE MAZDA PARA 2019

Según Terol, Mazda acabará el curso actual con unos 21.374 coches matriculados en el territorio nacional, manteniendo el nivel de 2018 (21.360 unidades vendidas). "Estamos pidiendo (a la matriz en Japón) más producción y si nos la conceden podríamos vender entre 22.500 y 23.000 coches", ha apuntado.

Además, espera que la rentabilidad sobre facturación de la red comercial de la firma japonesa en España crezca "unas décimas" al cierre del ejercicio en comparación con el año pasado, cuando, a falta de último dato de diciembre, se situó en un 2,3%, "muy por encima" de la media del mercado.