El renting aumenta un 13% su facturación en España en 2018, hasta 5.547 millones

El peso del diésel en el renting cae 12 puntos en 2018

El sector del renting de vehículos en España cerró el pasado ejercicio con una facturación de 5.547 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,09% en comparación con la cifra registrada durante el ejercicio precedente, según datos publicados este lunes por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

Las empresas del sector alcanzaron un volumen de flota de vehículos de 629.260 unidades al cierre del pasado ejercicio, lo que representa un 14,05% más en comparación con las 551.730 unidades del año anterior.

Las compañías del renting en España realizaron inversiones por importe de 4.940 millones de euros en el conjunto de 2018 para la compra de vehículos, lo que se traduce en un aumento del 5,63% respecto a 2017. En total, adquirieron 267.732 vehículos, un 7,7% más y se anotaron un nuevo récord para el sector.

De los casi 270.000 vehículos que compró el sector del renting en España en 2018, 217.128 unidades fueron turismos, un 74,3% más; 747 unidades todoterrenos, un 11,49% menos; 31.326 unidades derivados, furgonetas y 'pick ups', un 4,06% más; 16.166 unidades vehículos comerciales ligeros, un 22,25% más, y 2.365 unidades vehículos industriales, un 2,03% más.

El presidente de la AER, Agustín García, indicó que el sector del renting está viviendo el "mejor momento de su historia" en España, tanto cualitativa como cuantitativamente.

"Los clientes más pequeños (empresas pequeñas, autónomos y particulares) vigorizan el crecimiento del renting en nuestro país, representando el 62,42% del incremento del parque, que se cifra en 77.530 unidades. De esto se deduce que los pequeños están contribuyendo más, y no sólo aportan crecimiento, sino también una manera más de concebir el propio negocio del renting", apuntó.

Además, subrayó que el renting ha dejado de ser el "gran desconocido", explicando que ya no es una solución exclusiva para el mundo empresarial y que ha pasado a ser una "opción real" para todos los clientes que quieran optar por una movilidad "más racional" sin renunciar a la comodidad.

En este sentido, resaltó que el renting saldrá beneficiado de la incertidumbre que hay en torno a la nueva movilidad, con restricciones al tráfico en algunas de las principales ciudades de España, entre otras medidas.

El número de clientes de renting en el mercado español ascendió a 141.163 en 2018, lo que se traduce en una subida del 38,73% en comparación con los datos de 2017.

OPTIMISMO PARA 2019

García también se mostró optimista de cara a 2019. "Todo parece indicar que será un año de consolidación de las cifras de 2018, aunque con crecimientos más moderados. Así, entendemos que el parque de vehículos en renting puede aumentar durante 2019 un 7,5% (675.000 unidades), mientras que las matriculaciones lo harían un 8% (290.000 unidades)", aseguró.

Desde la organización apuntaron que los autónomos y particulares fueron, una vez más, los que más incrementaron sus cifras de parque de vehículos, con un alza del 77,8%, hasta 55.245 vehículos. Las pequeñas empresas (de uno a cuatro vehículos) fueron, a su vez, las que más crecieron en términos absolutos, al aumentar en 24.205 unidades, hasta 123.210 vehículos, un 19,5% más.

La AER indicó que, al cierre del año pasado, las matriculaciones del sector del renting representaron el 17,6% sobre el conjunto del mercado automovilístico español.

EL PESO DEL DIÉSEL EN LAS MATRICULACIONES DE RENTING CAE 12 PUNTOS

Por tipo de propulsión, el renting matriculó 172.195 vehículos propulsados por diésel en 2018, lo que se supone un 64,32% sobre el total y doce puntos porcentuales menos respecto a 2017, mientras que adquirió 75.482 unidades impulsadas por gasolina, un 28,19% del total y 7,7 puntos más.

García prevé que el peso del gasóleo en las matriculaciones del sector del renting continuará cayendo en 2019. "No se puede ir contracorriente. Las compañías de renting asumen un riesgo que los clientes no y no sabremos que pasará dentro de cuatro años", indicó, al tiempo que defendió que el diésel es "mucho más eficiente" que la gasolina para recorrer muchos kilómetros.

Le siguieron, por mayor peso en el número de adquisiciones, los híbridos no enchufables de gasolina y los eléctricos puros, con 12.257 unidades (4,58% sobre el total) y 2.363 unidades (0,88% sobre el total), respectivamente.

Entre todas las variantes de híbridos y eléctricos, estos tipos de vehículos incrementaron en 2,71 y 0,69 puntos, respectivamente, su peso en las matriculaciones.

MARCAS

Por su parte, las marcas con mayor demanda en el renting en el mercado español fueron Volkswagen, Renault, Peugeot, Audi, Seat, BMW, Citroën, Nissan, Toyota y Ford.

Al mismo tiempo, los diez modelos más populares durante el año pasado fueron el Nissan Qashqai, el Renault Kangoo, el Seat León, el Renault Clio, el Citroën Berlingo, el Peugeot Partner, el Volkswagen Golf, el Volkswagen Polo, el Toyota Auris y el Renault Mégane.