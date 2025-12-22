Más allá de la baliza V16 obligatoria: así cambian las normas de circulación a partir de 2026

Archivo - Carretera en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada del nuevo año, comenzará a ser obligatorio portar la baliza V16 conectada y usarla en caso necesario. Sin embargo, esta no es la única novedad que afectará a las carreteras españolas con el arranque del 2026.

La universalización del cinturón de seguridad, la obligatoriedad de crear un carril central en los atascos para que pasen los vehículos de emergencia y el endurecimiento de las restricciones de acceso a las Zonas de Bajas Emisiones de las ciudades son algunas de las nuevas normas de circulación que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Entre las normas obligatorias por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) para el próximo año, cabe destacar la obligatoriedad de crear un carril central en los atascos para que pasen los vehículos de emergencia. En retenciones en autovías y autopistas, los coches del carril derecho se desplazarán a su derecha y los del izquierdo, a la izquierda, para facilitar la creación de un carril central por el que puedan circular los vehículos de emergencia.

Por otro lado, cuando un vehículo en circulación se encuentre otro inmovilizado que ocupe parte del carril, el adelantamiento se debe producir reduciendo la velocidad 20 km/h por debajo del límite máximo de la vía y manteniendo una separación lateral de 1,5 metros, tal y como recuerda Alquiber.

En 2026, el uso del cinturón de seguridad también sufrirá cambios, al adquirir obligatoriedad universal en la ciudad. Hasta ahora, taxistas, repartidores y profesores de autoescuela estaban exentos de utilizarlo durante el desempeño de su labor. En unos días, ellos también estarán sujetos a las mismas normas que los demás.

NUEVAS RESTRICCIONES EN LAS ZONAS DE BAJAS EMISIONES (ZBE)

En 2026, todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes (y todas las ínsulas) ya deberán tener implementada una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para restringir el acceso a la circulación y el estacionamiento de los vehículos más contaminantes. Esta medida afecta a más de 149 municipios, en los que se concentra casi la mitad de la población española.

La nueva normativa para este año se basa principalmente en la etiqueta ambiental de la DGT, por lo que afectará a la mayoría de los vehículos de gasolina anteriores a 2001 y los diésel anteriores a 2006. No respetar estas restricciones (las autoridades cuentan con cámaras de lectura de matrícula en estas zonas) conllevará multas de hasta 200 euros (reducidos a 100 por el pronto pago).

Las etiquetas B y C suelen tener acceso restringido a las zonas más protegidas, aunque pueden circular en el resto de la ZBE y entrar en ella si se dirigen a un estacionamiento autorizado. Los vehículos con etiqueta ECO y Cero, disfrutarán de acceso, circulación y estacionamiento sin restricciones y con grandes bonificaciones.

No obstante, cada ayuntamiento establece sus propias normas dentro de su ZBE, por lo que las restricciones exactas pueden variar entre ciudades.

En el caso específico de Madrid, estaba previsto que a partir de enero de 2026 se acabara la moratoria para los vehículos empadronados, por lo que los coches sin etiqueta (sin excepciones) no podrían circular por ninguna vía urbana del municipio, incluyendo la M-30.

Sin embargo, amparándose en el reducido impacto ambiental de los vehículos sin etiqueta de los residentes en la ciudad de Madrid, el consistorio acaba de decretar una nueva moratoria que permitirá su acceso a la zona ZBE hasta el 31 de diciembre de 2026.