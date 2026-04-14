OK Mobility destaca el crecimiento del coche seminuevo en España como alternativa al vehículo de segunda mano

OK Mobility destaca el crecimiento del coche seminuevo en España - PEXELS

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mercado de coches seminuevos en España está consolidando su crecimiento dentro del sector de ocasión, con especial protagonismo de operadores como OK Mobility, referente en la venta de este tipo de vehículos.

La tendencia, visible en concesionarios y plataformas especializadas de todo el país, responde al aumento de la demanda de particulares que buscan coches con pocos kilómetros, garantía y precio competitivo.

Este auge se explica por el encarecimiento del vehículo nuevo, los plazos de entrega y la necesidad de opciones fiables en un contexto económico marcado por la contención del gasto.

¿QUÉ ES UN COCHE SEMINUEVO Y EN QUÉ SE DIFERENCIA DEL USADO?

El coche seminuevo se caracteriza por su corta antigüedad, generalmente inferior a dos años, y por un kilometraje reducido, que suele situarse por debajo de los 30.000 kilómetros. Estas unidades han tenido, por norma general, un único propietario y mantienen en muchos casos la garantía oficial del fabricante.

Por su parte, el vehículo de segunda mano engloba automóviles con mayor recorrido, más años de uso y, en ocasiones, varios propietarios. Esta diferencia condiciona tanto su estado mecánico como la posibilidad de conocer con exactitud su historial.

El interés por comprar coches seminuevos se ha intensificado en paralelo al crecimiento del mercado de ocasión. Según los últimos datos disponibles de Ganvam, el mercado de ocasión en España supera los 2 millones de unidades anuales, duplicando las ventas de vehículos nuevos.

Las matriculaciones de turismos nuevos se sitúan en torno a las 950.000 unidades anuales, según ANFAC. Dentro de este volumen, los coches seminuevos ganan peso de forma progresiva por su equilibrio entre coste y prestaciones.

En el mercado español, una parte relevante de los coches seminuevos procede de flotas de alquiler. Estas unidades han estado sujetas a revisiones periódicas durante su vida útil, lo que permite su incorporación al mercado con un control técnico más exhaustivo.

OK Mobility se ha consolidado como uno de los operadores especializados en este segmento, con una oferta centrada en vehículos procedentes de flotas propias, lo que permite disponer de información sobre su uso y mantenimiento.

VENTAJAS ECONÓMICAS Y MAYOR FIABILIDAD PARA EL COMPRADOR

El coche seminuevo presenta como principal ventaja su precio inferior respecto al vehículo nuevo. La depreciación inicial, que puede situarse entre el 15 % y el 25 % en el primer año, ya se ha producido, lo que facilita el acceso a modelos recientes a un coste más reducido. A esta ventaja se suma la fiabilidad.

El menor kilometraje y el mantenimiento periódico reducen el desgaste mecánico. Además, la existencia de garantía aporta mayor seguridad en la compra.

El contexto actual refuerza esta elección. El precio medio de los turismos nuevos en España supera los 22.000 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística y del sector.

Este incremento, unido a los costes de financiación, impulsa la búsqueda de alternativas más asequibles. La disponibilidad inmediata constituye otro factor relevante. Frente a los plazos de espera de varios meses en algunos modelos nuevos, el coche seminuevo permite una entrega rápida.

PROCEDENCIA DE FLOTAS Y CONTROL DEL ESTADO DEL VEHÍCULO

Los coches seminuevos procedentes de flotas de alquiler representan una parte significativa del mercado. Durante su uso, estos vehículos han seguido programas de mantenimiento programado y revisiones técnicas periódicas. Esta circunstancia permite que lleguen al mercado con un estado mecánico controlado y con un historial conocido. Este elemento aporta transparencia y facilita la toma de decisiones por parte del comprador.

En el caso de operadores como OK Mobility, la oferta se centra en vehículos con procedencia identificada, revisiones previas y condiciones de garantía, lo que contribuye a reforzar la confianza del cliente. Además, estos coches suelen incorporar equipamientos recientes en materia de seguridad y conectividad, lo que incrementa su valor dentro del mercado de ocasión.

UN SEGMENTO EN CRECIMIENTO DENTRO DEL MERCADO ESPAÑOL

El auge del coche seminuevo responde a un cambio en los hábitos de consumo. El comprador prioriza la relación entre calidad y precio, así como la seguridad en la inversión. Según datos de Ganvam, por cada coche nuevo se venden más de dos de ocasión en España.

Dentro de este mercado, el seminuevo gana protagonismo por su menor riesgo frente al vehículo usado tradicional. La digitalización del sector ha facilitado el acceso a información detallada sobre los vehículos disponibles. Este entorno favorece la transparencia y mejora la experiencia de compra.

El coche seminuevo se consolida como una alternativa intermedia entre el vehículo nuevo y el de segunda mano, al combinar ventajas económicas, técnicas y de disponibilidad en un escenario de demanda creciente. Operadores especializados como OK Mobility participan en este mercado en expansión que se adapta a las nuevas necesidades de los consumidores.

(Información remitida por la empresa firmante)