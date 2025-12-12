Aedive y AORU avalan la postura del Gobierno sobre mantener los objetivos de emisiones para 2035 - AEDIVE

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) y la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) han mostrado su respaldo a la carta del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un marco donde se estudia flexibilizar los objetivos de emisiones a los fabricantes de automóviles para 2035, cuyas propuestas legislativas serán presentadas la próxima semana.

En un comunicado conjunto, ambas asociaciones han señalado que comparten "plenamente" la orientación estratégica de la carta, de la que destacan la exigencia de mantener el nivel actual de ambición en los objetivos de CO2 para 2035 en turismos y furgonetas e impulsar un reglamento europeo "ambicioso" sobre flotas corporativas, incorporando requisitos mínimos de electrificación como palanca clave para acelerar la transición.

Las organizaciones tildan de "incoherente" que la Comisión Europea revise los objetivos consensuados para 2035 y que se renuncie a acelerar la penetración del vehículo eléctrico en un segmento clave como las flotas corporativas, que "pueden impulsar una rotación del parque", ya que suponen una parte "sustancial" de las matriculaciones europeas y un "grueso" de las entregas de segunda mano en la Unión Europea.

Así, instan también, en línea con las premisas del presidente Sánchez a mantener los combustibles alternativos no eléctricos "en su ámbito natural (sectores difícilmente electrificables) y fomentar el vehículo eléctrico de batería frente a fórmulas híbridas que no ayudarán a cumplir los objetivos de emisiones adquiridos".

Por último, consideran que acelerar las infraestructuras de recarga ultrarrápida es un "elemento indispensable" para fomentar la confianza en la electrificación en Europa y cumplir los objetivos climáticos marcados.

"Para construir una Europa más limpia y competitiva, esa valentía debe traducirse en políticas públicas que, en lugar de dar pasos hacia atrás, mirar hacia el futuro y tener en cuenta los riesgos de poner en jaque la seguridad jurídica de las nuevas industrias de alto valor", firman conjuntamente la presidenta de Aoru, Laura Gonçalves y el presidente de Aedive, Adriano Mones.