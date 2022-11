Aizpiri (Enagás) y Tagle (Iberdrola) coinciden en un "cambio de escenario" positivo en la crisis energética

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, y su homólogo de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, han coincidido en que se está produciendo un "cambio de escenario" positivo en el marco de la crisis energética actual en Europa.

El directivo de Enagás, que este jueves ha participado junto a Tagle en el 'Foro tendencias 2023' organizado por el diario 'El País', ha señalado que, en plena temporada de invierno del gas, España tiene un nivel de almacenamiento subterráneo "extraordinario", que se sitúa en el 96,8%, mientras que en Europa se sitúa en el 94,8%.

"Vamos a poder pasar el invierno sin un grave problema de suministro", ha asegurado Aizpiri, que también ha subrayado la importancia de la infraestructura gasista española, que concentra el 44% de toda la capacidad de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) de Europa y el 33% de la de regasificación, para dar "tranquilidad a Europa".

"Si a través del chantaje del gas el propósito de Rusia era poner a Europa de rodillas este invierno, ni lo está consiguiendo ni lo va a conseguir", ha opinado Aizpiri.

En esa misma línea, el consejero delegado de Iberdrola España ha señalado que "comparte el diagnóstico" de Aizpiri y ha matizado que las cosas "en los últimos tiempos han cambiado de ambiente", lo cual permite, en cierto modo, "salir de la crisis".

A pesar de ello, ha matizado que es necesario mantener el "estado de tensión" en relación a la coyuntura energética actual y también ha destacado, "sin intención de rebajar el optimismo", que el "invierno todavía viene".

"Estamos con una temperatura que la gente ya hablamos de que se ha extendido el verano y eso es preocupante porque la crisis energética nos ha enfocado en una cuestión de suficiencia energética (...) pero el clima no está dando unas señales y unos avisos que son importantes. Que no llueva no solo es preocupante para el sector eléctrico, también lo es para el alimentario", ha matizado Tagle.

En ese sentido, el directivo de Iberdrola ha insistido en que es necesario incentivar y apoyar la transición energética, al tiempo que ha resaltado que la estructura en España de ciclos combinados (que utilizan gas para generar electricidad) es una "fortaleza", al igual que también lo es la de energías renovables basadas en las tecnologías eólica, solar y fotovoltaica.

"Quiero ser optimista y empezar a cambiar los verbos, pasar de cortar, topar, detraer y empezar a hablar de incentivar, ayudar, promover... abrir las puertas para que la innovación y la inversión vuelvan y nos ayuden a superar la crisis", ha añadido Tagle.

IMPUESTO A LAS ENERGÉTICAS

En su intervención en el foro, el consejero delegado de Iberdrola también ha reconocido que "se ha hecho un esfuerzo" para retirar cuestiones que eran, a su juicio, "absurdamente obvias" en relación con el gravamen extraordinario a las energéticas, como retirar del mismo los beneficios procedentes del negocio en el extranjero o los ligados a actividades reguladas.

No obstante, ha remarcado que todavía quedan otras cuestiones pendientes, como el pago de impuestos por los ingresos procedentes de los peajes eléctricos, la tasa de fiscalización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el 'cap' del gas, los cuales, según ha apuntado, la empresa se limita a recaudar y pagar a las arcas públicas.

También ha señalado sobre esta cuestión que el gravamen sobre las energéticas supone una traba para la realización de inversiones por parte de las empresas.

"RESULTADO LAMENTABLE" DE LA SUBASTA DE RENOVABLES

Por otro lado, Tagle también ha hablado del resultado de la última subasta de energías renovables, en la que tan solo se adjudicaron 45,5 megavatios sobre el total de 3.300 subastados, es decir, el 1,37%.

Sobre ello, ha señalado que la subasta tuvo un "resultado lamentable" y, a pesar de entender la intención del Ministerio de Transición Ecológica de comprar "el mayor volumen al menor precio", también ha considerado que se debía haber tenido en cuenta "el momento" en el que se realizó.

"Los emprendedores han visto los riesgos, que no estaban completamente compensados en el precio que se puso para casar la oferta y la demanda", ha valorado.

CORREDOR DE HIDRÓGENO BARMAR

En tanto, el consejero delegado de Enagás ha destacado que se está trabajando junto a otros actores del sistema gasista en el proyecto de la tubería que unirá por mar Barcelona y Marsella (BarMar) para transportar gas e hidrógeno verde y distribuirlo entre los países europeos.

Así, ha señalado que el objetivo es que se pueda presentar el proyecto el próximo 9 de diciembre en el marco de la cumbre Euromediterránea que tendrá lugar en Alicante.