Alpine arma las últimas unidades del A110, su modelo 'icónico', a la venta en 2026 desde 67.800 euros. - ALPINE

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alpine ha anunciado que se encuentra en la última fase de producción de la segunda generación de su modelo más 'icónico', el A110, que dará por terminada a mediados de 2026 y en la que se configurarán tan solo 1.750 ejemplares en la planta Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé de Francia.

Esta segunda edición del modelo más emblemático de la marca traerá al mercado la llegada de un modelo deportivo totalmente eléctrico, el primero de Alpine que incorpora la plataforma APP --plataforma desarrollada para sus modelos de alto rendimiento--.

Lanzado por Jean Rédélé en 1962, la primera generación de Alpine A110 consiguió ser el ganador del Campeonato Mundial de Rallyes en 1973. En 2017, llegó su primera generación moderna. Desde esta fecha hasta el verano de 2026, la marca del grupo Renault llegará a las 30.000 unidades de este modelo.

TRES VERSIONES DE MÁXIMAS PRESTACIONES DESDE MENOS DE 70.000 EUROS

Alpine desarrollará tres versiones eléctricas de este modelo sin dejar de priorizar las prestaciones, aunque estas sean eléctricas. La versión de acceso del A110 estará disponible a partir del próximo año desde 67.800 euros. En su interior estará equipado con un motor de 252 CV de potencia y contará de serie con llantas diamantadas de 18 pulgadas, pinzas de freno Brembo en color antracita y asientos tapizados en cuero deportivo.

La edición A110 GTS reemplaza las versiones GT y S, combinando en un solo par unas "sensaciones deportivas sin renunciar al confort del día a día". Con su motor de 300 CV, incorpora el mismo chasis dinámico que A110 S, y ofrece como opción un nuevo 'kit aerodinámico GTS' para tener unas mejores prestaciones en circuito. Su interior en cuero gris se armonizará con los elementos exteriores en fibra de carbono. Esta versión estará disponible desde 83.000 euros.

Por último, llegará desde 124.800 euros la variante A110 R 70: la versión limitada 'ultradeportiva' que celebra el 70 aniversario de la marca. De hecho, un logotipo conmemorativo aparecerá en las aletas, umbrales de puerta y reposacabezas y una placa numerada destacará la exclusividad de esta edición limitada a 770 unidades (ahora mismo tan solo quedan disponibles 50 ejemplares).

Con un chasis más afinado en búsqueda de una mejorar aerodinámica y un motor de 300 CV, esta edición marcará la "mejor experiencia" de conducción de todo el modelo para aquellos clientes que puedan adquirir esta unidad.

Con sus primeros modelos eléctricos, A290 y A390, Alpine está a punto de abrir un nuevo capítulo en su historia, con la llegada de un tercer modelo eléctrico para intentar, aseguran, "reinventar el mercado deportivo eléctrico".