Alpine impulsa sus ventas un 83% en España hasta junio gracias al rendimiento del A290 eléctrico

Alpine impulsa sus ventas un 83% en España gracias al éxito del A290 eléctrico - ALPINE

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alpine incrementó un 83% sus ventas en España durante el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2025 con un total de 350 matriculaciones, impulsada por la buena acogida comercial del A290, el primer deportivo urbano 100% eléctrico de la marca, que ha permitido ampliar su base de clientes y acelerar su crecimiento en el mercado español.

La firma francesa destaca que las matriculaciones a clientes particulares aumentaron un 170% en los seis primeros meses del año, un volumen que ya supera el total de unidades comercializadas en este canal durante todo 2025. Según la compañía, esta evolución refleja el creciente interés por una oferta que combina deportividad, diseño y electrificación.

Alpine atribuye gran parte de este crecimiento al lanzamiento del A290 (desde 39.000 euros antes de ayudas gubernamentales), un modelo que, a su juicio, demuestra que la movilidad eléctrica puede mantener el carácter deportivo y el placer de conducción que históricamente han definido a la marca. Esto le ha permitido alcanzar un total de 278 entregas en el primer semestre, con un avance del 66% y representando más del 80% de la marca en el mercado nacional.

El vehículo ofrece hasta 220 CV de potencia, una puesta a punto específica y tecnologías inspiradas en la competición, además de un diseño que reinterpreta la identidad de Alpine.

Mientras tanto, el Alpine A110 (desde 69.800 euros en España) continúa manteniendo un papel destacado dentro de la gama. El deportivo francés se sitúa como el quinto modelo de su segmento más vendido en España en lo que va de año, a pesar de encontrarse en la recta final de su ciclo comercial. La compañía ha señalado que el modelo cerrará su etapa actual para dar paso a una nueva generación totalmente eléctrica que conservará el ADN deportivo de la marca, ya que ahora se comercializa con motor gasolina.

La estrategia de electrificación de la marca continua con el A390, un nuevo 'fastback deportivo' de cinco plazas con hasta 440 CV y 557 kilómetros de autonomía (desde 67.500 euros en España) que amplía la oferta de Alpine hacia nuevos segmentos. El modelo incorpora una arquitectura eléctrica con tres motores y ha sido concebido para combinar prestaciones, dinamismo y versatilidad en un formato inédito para el fabricante francés.