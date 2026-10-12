Alpine revela el prototipo A310 Vision, un "retrofurista" deportivo listo para producción

Alpine A310 Vision - DPPI

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alpine, la marca premium del Grupo Renault, ha dado a conocer este lunes, en el marco del Salón del Automóvil de París, el Alpine A310 Vision, un prototipo inspirado en su modelo A310, con una visión "contemporánea y retrofuturista", y que se convertirá en un futuro modelo de producción.

El 'concept car' cuenta con 4,55 m de longitud, 1,18 m de altura, 2,03 m de anchura en su punto más ancho de la parte trasera y una distancia entre ejes de 2,45 m. Asentado firmemente sobre llantas con diseño en forma de 'A' --una configuración triangular que evoca las llantas macizas de las primeras versiones--, el Alpine A310 Vision juega con el contraste entre su carrocería de aluminio, su sección inferior negra de formas orgánicas inspiradas en la Fórmula 1 y la cúpula semitransparente de su habitáculo.

Además, destacan elementos como los faros integrados en una flexión del frontal, el capó con un conducto tipo 'S-duct' de contornos a la vez afilados y suaves, y la lama central 'Y zero' que recorre el vehículo creando un punto de fuga hacia la zaga.

Del habitáculo se pueden apreciar asientos de formas orgánicas, elementos unificados en colores llamativos --siguiendo el estilo 'color block'-- y mandos físicos inspirados en el mundo de la alta fidelidad (Hi-Fi).

"El Alpine A310 Vision demuestra la capacidad de Alpine para reinterpretar su legado sin caer en la nostalgia. Aprovechando las posibilidades que ofrece la plataforma APP, abre un nuevo campo de exploración creativa para imaginar los deportivos Alpine del mañana", ha subrayado la firma.