Ampere y Stratus Materials firman un acuerdo para elaborar baterías sin cobalto para coches eléctricos.

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía de vehículos eléctricos y software de Renault Group, Ampere, y la compañía Stratus Materials han alcanzado un acuerdo para desarrollar baterías con tecnología de cátodos sin cobalto en los vehículos eléctricos de nueva generación del grupo Renault.

Con este acuerdo, el grupo Renault se une a un desarrollado líder en materiales activos de alta energía sin cobalto y este paso se convierte en la tercera estrategia de baterías de Ampere, tras el NMC por su alta densidad y el LFP, que se incorporará a los vehículos de Renault en 2026.

Las baterías 'LXMO' (Litio + óxido de manganeso) presentan un potencial muy atractivo para los vehículos eléctricos, ya que pueden ofrecer densidades de energía altas comparables o mejores que las que utilizan NMC (níquel, manganeso, cobalto), pero con bajo coste y tolerancia al abuso similar a las que utilizan LFP (litio, hierro, fosfato).

A nivel de los sistemas, la combinación de una mayor tolerancia al abuso con una alta densidad energética da como resultado densidades energéticas a nivel de paquete que son hasta dos veces mayores que las de los paquetes de baterías basados en NMC o LFP.

"Ampere está examinando detenidamente los materiales de alta energía libres de cobalto debido a sus posibles ventajas en comparación con los materiales catódicos existentes. Las baterías de 'LXMO' de Stratus han llamado la atención de Ampere debido a su combinación única y convincente de rendimiento, coste, seguridad y vida útil del ciclo", ha afirmado el vicepresidente de Ingeniería de Vehículos y Sistemas de Propulsión de Ampere, Nicolas Racquet.

"Estamos encantados de que Ampere y Renault Group hayan seleccionado a 'LXMO' como candidato para su futura cartera de vehículos. Nuestro progreso hasta la fecha con Ampere ha sido fuerte y esperamos cumplir con el acuerdo de desarrollo conjunto en curso y avanzar juntos hacia la implementación completa en los vehículos".