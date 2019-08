Ancove señala que España se encuentra en una situación "grave" por la caída en la venta de turismos

Publicado 01/08/2019 12:44:57 CET

La Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) califica la situación de "grave" respecto al resto de economías europeas y propone como solución "aprobar" planes de achatarramiento que "no excluyan" las motorizaciones de combustión.

Además, señala que la caída en las ventas de vehículos, iniciada sobre todo en junio, no es algo "aislado", según por los datos de los últimos diez meses. Por otra parte, considera "insensibles" para el sector las declaraciones de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, cuando a principios del mes afirmó que la caída de las ventas de junio "no era significativa".

Según Ancove, la realidad del mercado de turismos nuevos es "contundente" y se explica por la paralización de la decisión de compra de los particulares "influidos por una situación de indefinición política, una tendencia económica a la baja y una desconfianza de los futuros compradores" ante una regulación futura que puede cercenar los derechos a circular de los vehículos de combustión.

CUMPLIR EL EURO 4 O HACER MÁS ACCESIBLES LOS TURISMOS, LAS SOLUCIONES

La asociación, además, reitera su apoyo al Plan 'Moves', destinado a la compra de coches eléctricos, pero considera que está "lejos" de lo que precisa el consumidor medio. "La única forma de reducir los niveles de contaminación es retirar las unidades tanto diesel como gasolina que no cumplan con las normas Euro 4", aseguran.

No obstante, añade que prohibir su circulación no es una medida "justa" para todos aquellos que no pueden afrontar un coche nuevo. Desde Ancove afirman que la única forma de renovar el parque es "incentivar" que la masa de compradores pueda acceder a coches "asequibles a sus bolsillos, es decir, de combustión y de segunda mano.

"En nuestra opinión, la situación es lo suficientemente dramática para que el Gobierno en funciones utilice los márgenes presupuestarios con los que cuenta para dar mensajes de confianza al mercado", afirma el presidente de Ancove, Elías Iglesias.

Esto pasa, según su propias palabras, por "aprobar" planes de achatarramiento que "no excluyan" las motorizaciones de combustión, eficientes en la actualidad tanto en términos de consumo como de emisiones, e "incluir" la compra de vehículos de ocasión "con menos de cinco años".