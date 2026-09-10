Antolin gana 56,4 millones de euros en el primer semestre, frente a pérdidas del año anterior

Archivo - Fachada de la sede de Antolín - ANTOLÍN - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Antolin cerró el primer semestre de 2026 con beneficio neto atribuible de 56,4 millones de euros, frente a las pérdidas de 11,3 millones registradas un año antes, y una entrada de pedidos de 2.200 millones de euros, el doble que en el mismo periodo del año anterior.

El resultado recoge la plusvalía derivada de la venta de las sociedades de la compañía en India, completada durante el primer trimestre de 2026, según ha explicado este jueves.

Los ingresos, por su parte, se situaron en los 1.733 millones de euros, un 11% menos que el año previo. No obstante, Antolin mantiene sus previsiones para todo el año, con unos ingresos de entre 3.400 y 3.500 millones de euros.

La facturación del primer semestre estuvo condicionada por las desinversiones realizadas, con un impacto de 71 millones de euros sobre la comparación interanual, el efecto divisa, que restó otros 41 millones, y una menor contribución del negocio de tooling. La evolución mejoró ligeramente durante el segundo trimestre, cuando el descenso comparable de los ingresos se moderó hasta el 4,9%.

El negocio continuó condicionado por un entorno complejo para el sector. En este contexto, Norteamérica registró 609 millones de euros de ingresos y fue el mercado con mejor comportamiento, con un crecimiento del 2% en términos comparables, frente al descenso del 0,7% de la producción de vehículos en la región. Las ventas de componentes crecieron un 7,8%, impulsadas principalmente por programas de Stellantis, y el margen Ebitda avanzó hasta el 11,8%, desde el 8,3% de un año antes.

En Europa y resto del mundo, los ingresos se situaron en 907 millones de euros, un 5,7% menos en términos comparables, afectados principalmente por el ciclo de vida de algunos programas en Europa, parcialmente compensado por una evolución más favorable en mercados como Brasil. Asia alcanzó 217 millones, con una caída comparable del 21,5%, en un contexto de fuerte competencia entre fabricantes en China y finalización de determinados programas.

Por unidades de negocio, Technology Solutions mantuvo la tendencia positiva y elevó sus ingresos hasta 248 millones de euros, un 13,7% más en términos comparables. La mejora de volúmenes y del mix de programas permitió además elevar su margen Ebitda en 4,8 puntos, hasta el 16,2%.

De su lado, Product Systems facturó 1.485 millones, un 8% menos en términos comparables, con el descenso concentrado principalmente en Cockpit & Door Systems en Europa y Asia.

RENTABILIDAD EN LÍNEA CON LAS PREVISIONES

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 136 millones de euros, frente a 167 millones un año antes, y el margen Ebitda se situó en el 7,8%. La menor absorción de costes fijos asociada a la caída de los ingresos, especialmente en Product Systems, junto con las desinversiones y unos mayores costes de reestructuración, condicionaron la rentabilidad del semestre.

Antolin cerró junio con una liquidez de 340 millones de euros y una deuda financiera neta de 1.034 millones. La generación de caja alcanzó 11 millones de euros durante el semestre, frente al consumo registrado un año antes, en un periodo marcado por la salida estacional de capital circulante y compensado por los fondos procedentes de la venta de los activos en India.