Arranca el Salón de París con más de 60 estrenos entre Renault, Stellantis y las marcas chinas

Salón del Automóvil de París - MONDIAL DE L'AUTO

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Automóvil de París, uno de los eventos internacionales más relevantes del sector automovilístico, celebrará su edición número 91 entre los próximos días 12 y 18 de octubre, en una cita en la que más de 100 expositores se reunirán para presentar sus novedades para los siguientes meses.

En concreto, el evento reunirá a más de 100 expositores, entre ellos más de 60 fabricantes de automóviles, distribuidos en cinco pabellones que suman 70.000 metros cuadrados de superficie expositiva interior y 15.000 al aire libre en el recinto Paris Expo Porte de Versailles.

Las principales firmas automovilísticas contarán con una participación destacada, con más de 60 estrenos mundiales entre nuevos modelos y prototipos, con una importante presencia de opciones electrificadas, a excepción de algunas marcas como BMW o Nissan, que han decidido no formar parte de esta cita, en el marco de sus sendas estrategias para recortar costes.

LAS MARCAS CHINAS TENDRÁN UNA PRESENCIA DESTACADA

Desde China llegarán importantes novedades a París, con un aterrizaje de altura por parte de varias marcas ya instaladas en el continente europeo, como BYD, Omoda y Jaecoo (que debuta en el Salón) o Geely.

Geely Auto será uno de los protagonistas del Salón del Automóvil de París con una destacada representación de sus últimos modelos electrificados, poniendo de manifiesto las crecientes ambiciones de la marca en Europa y su compromiso de ofrecer una movilidad "inteligente, atractiva y accesible" para una nueva generación de conductores.

El gran descubrimiento será el Geely Monjaro EM-i, nuevo buque insignia de la marca y su primer SUV híbrido enchufable global en el segmento D.

Por su parte, Omoda & Jaecoo debutará por primera vez en el Salón, donde exhibirá su gama electrificada, incluyendo modelos como Jaecoo 5 SHS híbrido, el Omoda 7 SHS híbrido enchufable y Omoda 9 SHS híbrido enchufable, así como un debut europeo.

Mientras, el BYD Dolphin G DM-i y el BYD Shark, el primer pick-up que comercializa la empresa en Europa, estarán entre los vehículos expuestos en el stand de la marca, junto con un nuevo modelo que se desvelará en primicia durante el salón.

Denza, la firma premium de BYD, vertebrará su propuesta en París con una exposición que reunirá a los Denza Z9GT y D9 y, por primera vez, al nuevo BAO 5 (el primer SUV que venderá en Europa) y al deportivo Denza Z.

RENAULT Y STELLANTIS JUEGAN EN CASA

Grupo Renault estará presente con 50 vehículos y 'concept cars' de sus marcas Renault, Alpine y Dacia, incluidas 6 novedades que se presentarán por primera vez al gran público. La compañía, que juega en casa, inicia una nueva ofensiva de producto basada en un diseño atractivo, la electrificación de toda su gama y el desarrollo de nuevas tecnologías inteligentes al servicio de vehículos deseables y asequible.

Alpine prepara la tercera generación de su icónico modelo, el A110. La marca revelará las proporciones de su futuro deportivo mediante una escultura que se presentará en primicia mundial . El nuevo coupé totalmente eléctrico, cubierto con un velo, luce un frontal en forma de V, guardabarros esculpidos, una doble firma lumínica y pasos de rueda especialmente marcados.

Stellantis presentará una nueva visión de la movilidad con nueve concept cars de ocho de sus marcas y más de 60 vehículos. Entre los estrenos internacionales se incluirán el SUV compacto premium DS N°7; el nuevo Fiat Grizzly; el nuevo Lancia Gamma, que marca el regreso de la marca al mercado de crossovers C-SUV; el Leapmotor B03 eléctrico compacto del segmento B; el D19, el SUV insignia de nueva generación de Leapmotor; y el Opel Corsa GSE.

Fiat, por ejemplo, presentará desde sus modelos emblemáticos en el segmento A y en la movilidad urbana y de pequeño tamaño, hasta el Grizzly y el Grizzly Fastback, que se presentan en público por primera vez y amplían el papel de la marca en el desarrollo del transporte familiar accesible.

También la italiana Alfa Romeo presentará su nuevo coche conceptual, Cuorerosso, que encarna su visión de futuro y toda la fuerza creativa de la marca deportiva premium de Stellantis. "Es el coche que todo Alfisti ha esperado durante mucho tiempo, capaz de expresar esa interpretación distintiva del automóvil incrustada en el ADN de los Biscione: uno que trasciende la noción de un simple medio de transporte y abraza las emociones más puras que conducen", ha explicado.

Citroën, mientras, traerá dos 'concept cars'. Uno de ellos, muy esperado, revive un icono de la marca y traslada el espíritu del 2 CV, mientras que del otro se desconocen más detalles. Además, Citroën celebra el primer aniversario del C5 Aircross presentando el C5 Aircross Emeraude, "una invitación a viajar con el máximo confort".

Leapmotor, que está arrancando su actividad industrial en España, presentará su gama, en constante crecimiento, entre los que figuran dos nuevos modelos como el SUV de lujo insignia Leapmotor D19 o el B03, con hasta 392 kilómetros de autonomía.

De su lado, Opel dará a conocer el prototipo Opel Sports Tourer eXperimental Concept, o simplemente Opel STX Concept, un ejemplo de la visión de futuro de la marca para los vehículos familiares. En las primeras imágenes se pudieron ver aspectos como la extrema precisión y la gran atención al detalle, a la vez que insinúan el siguiente paso en el desarrollo del Opel Vizor y la visión de Opel para el futuro de los coches familiares.

"Europa alberga muchas de nuestras marcas más icónicas y es una piedra angular de nuestra estrategia, basada en profundas raíces locales y un claro compromiso de ofrecer lo que nuestros clientes quieren y necesitan", ha resumido el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, que participará en el Salón del Automóvil de París.

NUEVOS MODELOS DE KIA Y HYUNDAI

Otra gran novedad del Salón será el Kia Seltos híbrido, que debuta en Europa. Este SUV del segmento C, de gran éxito comercial a nivel mundial, se venderá en España por primera vez, con las entregas previstas para finales de este año.

En tanto, Hyundai traerá por primera vez a Europa el nuevo Tucson, su popular SUV del segmento C que ahora incorpora un sistema de infoentretenimiento de nueva generación, con Pleos Connect, un mayor tamaño exterior y un interior más "intuitivo", con opciones de motorización de gasolina, híbrida e híbrida enchufable.

Finalmente, menos conocida por el público general, la española Liux presentará el Liux Big en primicia mundial. La principal característica distintiva de este pequeño coche eléctrico español reside en su construcción. Liux utiliza fibra de lino en su estructura. Además, ofrece dos capacidades de batería, con una autonomía de hasta 270 km según el ciclo WMTC. A la espera de su lanzamiento al mercado en el primer semestre de 2027