Arval supera los 250.000 vehículos de flota financiada en España

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Arval ha superado en España las 250.000 unidades en su flota financiada, con un incremento notable en la última década, tras más de 29 años de presencia en el país, lo que la compañía ha tildado de "hito histórico".

"Este logro es el resultado de la confianza de sus clientes y del esfuerzo sostenido para ofrecer un servicio de alta calidad y diferenciado", ha afirmado.

Mientras que Arval empleó 20 años en alcanzar las 100.000 primeras unidades en España en 2017, en solo 9 años ha sumado 150.000 vehículos más. La flota de Arval España representa el 13% de la flota global de Arval.

Arval España cerró 2024 con una flota de 232.00 vehículos de renting y un crecimiento del 4,6%. En los diez primeros meses de 2025, la flota ha crecido un 8,5% hasta superar las 250.000 unidades. Arval ha matriculado 70.000 vehículos en España en los diez primeros meses del año, una cifra que supera el total de matriculaciones de 2024 (65.200 unidades).

Con más de 42.000 unidades, las furgonetas y vehículos industriales suponen cerca del 17% de la flota de Arval, que se ha convertido en un referente en este segmento.

Además, el 57% de los turismos y LCVs matriculados por Arval España en 2025 son ECO o Etiqueta 0 emisiones, un porcentaje superior al 51% de 2024 y ligeramente por encima del 56% del total del mercado español de renting (dato proporcionado por la Dirección General de Tráfico). El 5% de las matriculaciones han correspondido a vehículos 100% eléctricos.

En total, en sus 29 años de presencia en España Arval ha adquirido y puesto a disposición de sus clientes más de 670.000 vehículos. Además, el crecimiento del negocio de Arval ha venido acompañado de la generación de empleo, tanto directo, con más de 950 empleados en la actualidad, como indirecto.

"Alcanzar los 250.000 vehículos es un hito significativo que refleja la confianza que nuestros clientes depositan en Arval como su socio de movilidad. El tamaño de la flota es un indicador importante y demuestra el intenso trabajo de todos los que formamos parte de Arval España para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Estamos emocionados de seguir creciendo y contribuyendo al éxito global de Arval", ha subrayado el director general de Arval España, Miguel Cabaça.