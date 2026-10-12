Asterion Industrial Partners acuerda la adquisición de Fraikin. - ASTERION

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asterion Industrial Partners ha alcanzado un acuerdo para adquirir el proveedor europeo de 'leasing' y gestión de flotas de vehículos comerciales Fraikin en una operación de la que no ha trascendido el importe, según informó la compañía en un comunicado.

El acuerdo se ha alcanzado con los accionistas mayoritarios de Fraikin, como son las entidades afiliadas a Benefit Street Partners, Värde Partners y Canyon Partners.

La previsión es que la transacción se complete durante el primer trimestre del 2027, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias pertinentes y finalizado el proceso de información y consulta con los órganos de representación de los trabajadores.

Con esta operación, Asterion refuerza su presencia en el sector de la movilidad a través de una plataforma con una posición sólida en el mercado europeo. Una vez se ejecute la transacción la firma apoyará el crecimiento de Fraikin a través de inversiones en su flota, su plataforma operativa europea, su red de mantenimiento y reparación, su equipo humano y sus capacidades digitales, incluida la digitalización de su oferta de gestión de flotas.

Asimismo, la inversión contribuirá a impulsar el plan de descarbonización de Fraikin, en línea con su estrategia ESG, a partir de la incorporación progresiva de vehículos de menores emisiones.

En la actualidad, Fraikin genera cerca de 1.000 millones de euros en ingresos y cuenta con una flota cuyo valor contable bruto asciende a aproximadamente 3.000 millones de euros.

"Vemos una importante oportunidad para apoyar la renovación de su flota y avanzar en su proceso de descarbonización, en línea con el compromiso de Asterion con la transición energética, y esperamos trabajar estrechamente junto al equipo directivo de la compañía", declaró el partner de Asterion Industrial Partners, Bice Di Gregorio.

"Con el apoyo de Asterion, invertiremos en la disponibilidad de nuestra flota, en nuestro equipo, en nuestras capacidades de mantenimiento y en herramientas digitales para prestar un mejor servicio a nuestros clientes y acelerar la transición hacia una movilidad con menor huella de carbono", apuntó el presidente y consejero delegado del Grupo Fraikin, Yves Pétin.